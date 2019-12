Temptation Island Vip, Stefano Macchi ammette: "Avrei frequentato Cecilia fuori"

Temptation Island Vip è ormai finito da qualche mese ma l'eco delle liti e dei tradimenti e delle tentazioni continua a riverberare per i protagonisti del fortunato programma di Canale5. Tra i più amati dell'ultima stagione c'è senz'altro Anna Pettinelli, che ha regalato momenti diventati iconici sul web. La sua relazione con Stefano Macchi continua anche dopo il programma ma è lo stesso uomo a raccontare l'attuale situazione ai microfoni di Radio Radio durante il programma Non succederà più condotto da Giada De Miceli.

Durante Temptation Island, la relazione tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi era stata messa in discussione dalla tentatrice Cecilia Zagarrigo. L'uomo e la bellissima e attraente single sembrava si fossero avvicinati molto durante l'esperienza nel resort sardo ma Stefano Macchi ci tiene a fare alcune precisazioni. " Questo è quello che dite voi, quello che sostiene Anna. Noi eravamo sempre in costume, tutti struccati. Ho conosciuto una ragazza diretta, semplice, molto simpatica con la quale ho legato in amicizia ", ha detto Macchi a Giada De Miceli.

Alcuni atteggiamenti tenuti dall'uomo con la single durante il programma hanno innervosito Anna Pettinelli tanto che, col senno di poi, Stefano Macchi ha ammesso: " Forse ho peccato di ingenuità. " La crisi tra l'uomo e Anna Pettinelli è stata profonda ed è perdurata anche dopo la chiusura del programma, anche se la fase più acuta è stata durante la permanenza all'interno del resort. " Lei si è persa nelle immagini, nel montaggio. È stata veramente male ", ha raccontato in radio Macchi, prima di svelare alcuni dettagli della loro relazione. Stefano Macchi dice di aver recuperato il rapporto con la speaker radiofonica durante il falò di confronto ma che dopo quell'episodio ci sono stati tanti altri momenti di crisi, causati dallo stato d'animo della Pettinelli, che stando alle parole del suo compagno ha acuito la sua gelosia dopo l'esperienza di Temptation Island.

L'attore e doppiatore ha anche aggiornato gli ascoltatori di Radio Radio sull'attuale rapporto con Cecilia Zagarrigo, che pare sia inesistente. " È una ragazza che volentieri avrei frequentato fuori perché mi trovavo bene ", ha detto Macchi, che probabilmente ha scelto di interrompere qualunque interazione con la single per rispettare la sua compagna e il dolore che la loro vicinanza le ha causato. A distanza di diversi mesi dal tornado che ha investito la loro relazione, Stefano Macchi e Anna Pettinelli sembrano aver ritrovato l'equilibrio ma ancora non è previsto il matrimonio italiano per i due. La coppia, infatti, si è sposata qualche anno fa alle Maldive con una cerimonia in spiaggia ma la loro unione non è stata ancora convalidata nel nostro Paese. " Non si può mai dire, non è improbabile questa cosa. Non è una cosa imminente ", ha detto Stefano Macchi, che però non esclude in futuro di convolare ufficialmente a nozze con la sua metà.