Tenet di Christopher Nolan sarà il sequel di Inception?

Tenet di Christopher Nolan è uno dei film più attesi dei prossimi mesi, come sempre quando si tratta dei lavori del regista inglese.

Già dal titolo, Tenet, parola palindroma presente nel quadrato di Sator, Christopher Nolan stuzzica la curiosità dei fan. Con il cast ha confermato la presenza di grandi interpreti per i suoi film, in questo caso parliamo di Robert Pattinson, attore in ascesa in questo periodo dopo il film The Lighthouse e l’investitura a prossimo Batman, e John David Washington, star in BlacKkKlansman di Spike Lee. Come di consueto ci sarà Michael Caine, presente quasi in ogni film di Nolan. Assente invece il compositore Hans Zimmer, con il quale il regista ha collaborato per i suoi maggiori successi. Al suo posto Ludwig Göransson, vincitore dell’Oscar per la colonna sonora di Black Phanter.

Alcuni giorni fa, nelle sale dei cinema statunitensi, prima di Hobbs & Shaw, ultimo capitolo di Fast & Furious, è stato rilasciato a sorpresa un teaser di Tenet, subito filmato dagli spettatori e postato in rete, e poi prontamente rimosso dalla Warner Bros. Nel video si vedeva John David Washington in una breve scena, mentre scruta un foro di proiettile su di un vetro, poi due frasi su sfondo nero: "È giunto il tempo di un nuovo protagonista” e “È giunto il tempo di un nuovo tipo di missione”.

La teoria dei fan che prende sempre più campo suggerisce che Tenet sia un sequel di Inception. I riferimenti al nuovo protagonista e alla nuova missione indicherebbero un continuo di quanto visto nel film con Leonardo Di Caprio nel 2010. La tecnologia utilizzata da Cobb in Inception, grazie alla quale si può vivere l’esperienza del sogno condiviso ed entrare così nella mente di altre persone per carpire informazioni, si sarebbe ora evoluta rendendo possibile il viaggio nel tempo.

In questo modo sarebbe confermato anche uno dei temi cari al regista inglese. Infatti, l’utilizzo del tempo è una delle caratteristiche della filmografia di Nolan, come dimostrato, in diverse modalità, in film quali Memento, Interstellar, Dunkirk e lo stesso Inception. Quello che è trapelato riguardo alla trama ci presenta Tenet come “una storia d’amore che ruota intorno al mondo dello spionaggio internazionale”, in questo senso richiamando proprio Inception e portando alle teorie sul sequel.

Nel frattempo le riprese del film sono in corso. Quelle che riguardavano l’ambientazione italiana, più precisamente nella Costiera Amalfitana, si sono concluse pochi giorni fa. Per l’uscita nelle sale dei cinema invece la data al momento prevista è 17 luglio 2020. Rimaniamo in attesa di altre novità per capire se davvero il già enigmatico Tenet sarà il sequel di Inception oppure se sarà un nuovo originale capitolo della filmografia di Nolan.