Il tenore Vittorio Grigolo dopo le accuse di molestie sessuali: "Sono sereno"

Vittorio Grigolo parla per la prima volta dopo la pesante accusa di molestie sessuali rivoltegli da una collega della Royal Opera House, la compagnia teatrale londinese con cui lavora. Il tenore italiano ha affidato al web le sue parole, pubblicando un comunicato ufficiale diffuso sui social media e sul suo sito. " Cari Amici - si legge nella nota - innanzitutto ringrazio dal cuore tutti i fan e gli amici che mi sono vicini con tanti messaggi, dimostrazioni di affetto e supporto. Io sono sereno, con il mio team stiamo collaborando con Royal Opera House dando la nostra completa disponibilità per tutti i chiarimenti del caso ".

Il tenore italiano è stato accusato di aver molestato una corista di fronte a colleghi e pubblico dopo il sipario del "Faust", in scena a Tokyo lo scorso fine settimana. Per questo la compagnia teatrale britannica ROH lo ha sospeso momentaneamente, avviando un'indagine interna sull'accaduto. Riviste e giornali di mezzo mondo, da giorni, riportano la scottante notizia con dettagli e indiscrezioni, un clima di tensione che ha spinto Vittorio Grigolo a intervenire, rassicurando tutti sulla sua posizione. Nonostante la sospensione dalla Royal Opera House, la carriera di Vittorio Grigolo prosegue con gli impegni italiani. La Scala di Milano ha, infatti, confermato che il tenore italiano sta provando e sarà sul palco per l’opera "Elisir d’amore" in programma per il 1 ottobre.

La vicenda che vede protagonista Vittorio Grigolo, riporta inevitabilmente alla mente il recente caso di Placido Domingo. Anche il tenore spagnolo, 78 anni, è stato infatti accusato di molestie sessuali da alcune donne che hanno lavorato, nel tempo, con lui. È notizia di queste ore che, Domingo abbia deciso di abbandonare, proprio a causa delle accuse, il Metropolitan Opera New York dove si apprestava a portare in scena il "Macbeth".