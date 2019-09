Vittorio Grigolo sospeso dalla Royal Opera House: l'ex coach di Amici sospettato di molestie

La Royal Opera House di Londra ha avviato un'indagine interna contro Vittorio Grigolo per chiarire le voci di presunte molestie sessuali ai danni di una corista. La compagnia teatrale britannica ha sospeso, di fatto, il cantante lirico 42enne per accertare i fatti. Secondo quanto riportato dal quotidiano The Telegraph, Vittorio Grigolo avrebbe molestato una corista sul palco, di fronte a pubblico e colleghi.

I fatti risalirebbero allo scorso 18 settembre quando la Royal Opera House di Covent Garden era in scena a Tokyo, in occasione del tour in Giappone. Il tenore, che nell'ultima stagione di Amici di Maria De Filippi era stato coach della squadra blu, avrebbe toccato con atteggiamenti provocatori e sessuali una collega durante il sipario al termine di un'esibizione del "Faust". Sempre secondo il quotidiano inglese, il tenore sarebbe stato sollecitato a smettere dalla collega e dal altri presenti.