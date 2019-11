Il fratello di Meghan Markle deruba la royal family in uno spot

Meghan Markle rischia di essere messa di nuovo in imbarazzo davanti la royal family dal fratellastro Thomas Markle Jr. L'uomo, infatti, sarebbe apparso come protagonista nello spot di 30 secondi per la Classic New York Beer, di base a Brooklyn, come ladro che irrompe a Buckingham Palace per derubare la royal family, quella di cui fa parte la sorellastra.

Come viene raccontato da Page Six, che riporta un'intervista al CEO Billie Mitchell, nello spot Thomas Markle Jr. afferra la corona della Regina Elisabetta II per portargliela via, prima che la sua attenzione venga catturata da alcune bottiglie di birra poco distanti. Nel frattempo giunge una guardia che lo intima di lasciare il maltolto: a questo punto Thomas Markle Jr. lascia cadere a terra la corona, ma si tiene strette le birre.

Nello spot sarebbe prevista anche la presenza della Duchessa del Sussex, interpretata dall'attrice Renee Wood, che aspetta in una Rolls Royce con una tiara e ricoperta di gioielli, mentre aspetta con ansia il ritorno del fratello, di cui è una complice. Quando finalmente il ladro salta nella macchina, la finta Meghan Markle chiede se sia riuscito a prendere possesso dei gioielli. Lui risponde di aver preso qualcosa di meglio, mostrando le birre.

Lo spot, che non è ancora stato reso pubblico, uscirà prima in Cina e poi a New York, dove Thomas Markle è sicuro che non darà fastidio a nessuno. L'attore dello spot avrebbe addirittura detto che questa pubblicità di dubbio gusto potrebbe essere ciò che lo spingerà a stringere di nuovo i rapporti con sua sorella: "Sarebbe bello trovarsi di nuovo insieme e bersi una Classic New York Beer. Dopotutto, nello spot, lei dice che non ha prezzo".

I rapporti tra Meghan Markle e suo fratello Thomas non sono mai stati particolarmente idilliaci. Nei mesi scorsi Thomas Markle Jr. è arrivato persino a chiedere aiuto alla regina affinché spingesse e costringesse Meghan Markle a riappacificarsi con la famiglia, dopo le distanze prese dalla Duchessa nei confronti del padre, Thomas Markle, colpevole di aver venduto degli scatti a dei paparazzi e aver definito l'atteggiamento della figlia "incomprensibile". I rapporti con il fratellastro, tuttavia, si sono rotti definitamente quando, lo scorso aprile, l'uomo scrisse una lettera al Principe Harry, in cui lo avvisava che sposare Meghan sarebbe stato "l'errore più grande nella storia dei matrimoni reali inglesi" .

