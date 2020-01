"Ti penso tutti i giorni", lo struggente ​ricordo della figlia di Pino Daniele

Sono passati cinque anni dalla morte prematura di Pino Daniele ma il suo ricordo è ancora vivo nel cuore dei suoi fan e della sua famiglia. Proprio in occasione dell'anniversario della scomparsa del cantante, la figlia Sara ha dedicato parole d'affetto al padre. In un lungo post social, pubblicato sul suo account Instagram, la giovane è tornata indietro nel tempo, condividendo uno scatto insieme al papà quando era molto piccola.

Era il 4 gennaio 2015 quando un infarto stroncava per sempre la vita del cantante italiano Pino Daniele. A darne notizia per primo fu il collega Eros Ramazzotti che, nella notte del 4 gennaio, rese pubblica la morte dell'amico attraverso un post sui social network. Oggi, nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa, la figlia Sara Daniele lo ricorda con un messaggio struggente affidato al suo profilo Instagram: " Ti penso tutti i giorni, ma oggi un po’ di più. Il dolore piano piano si sta trasformando in forza, con la consapevolezza che ogni giorno che passa assomiglio sempre di più a te ". Le parole scritte dalla 21enne fanno da cornice a due foto inedite di Sara con il padre Pino. Un ricordo di tempi lontani e felici, di quando lei si divertiva ad ascoltare la musica del padre e a cantare con lui. Immagini in bianco e nero che riportano la memoria indietro nel tempo.