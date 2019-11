Tina Cipollari: "Gemma vuole solo il contatto fisico con gli uomini"

Quando si parla di Gemma Galgani, Tina Cipollari è sempre un fiume in piena e, anche dalle pagine di Uomini e Donne Magazine, non risparmia critiche nei confronti della sua acerrima nemica: "Fa di tutto per avere il contatto fisico con un uomo, corre troppo, non si fa desiderare".

La vita amorosa della dama torinese procede tra alti e bassi. Dopo un flirt col cavaliere Jean Pierre, che però ha fin da subito dichiarato di provare solo amicizia per la donna, Gemma è rimasta folgorata da un nuovo spasimante, Jean Luis. A condire di ironia queste montagne russe sentimentali, ci ha pensato Tina Cipollari che, per mettere alla prova i corteggiatori di Gemma, ha pensato di proporre il gioco della mela, declinato poi anche con altri frutti.

Tina Cipollari è categorica sulla Galgani: "Gemma fa di tutto per avere il contatto fisico con un uomo. Non mi diverte affatto!". "Non le faccio fare questi giochi per divertirmi, ma per vedere fino a dove si spinge pur di avere un contatto fisico! Quei giochi, che prevedono posizioni molto ravvicinate con il partner, imbarazzerebbero una donna normale", aggiunge l'opinionista spiegando l'intento con cui ha proposto il gioco tipico degli adolescenti che cercano i primi contatti.

Tina è molto dura sull'atteggiamento tenuto da Gemma in queste situazioni: "Una donna normale si sentirebbe a disagio. Lei, invece, pur di avere questo contatto fa di tutto". Ma nel mirino dell'esuberante opinionista finisce anche la velocità con cui la Galgani sembra passare da un innamoramento all'altro: "Mah… lei ci mette poco a dimenticare gli uomini. Un’ora prima aveva pianto per Jean Pierre". "Appena è arrivato questo signore bello, prestante, simpatico… lei si è fiondata!", racconta Tina riferendosi al nuovo corteggiatore Juan Luis.

Secondo la Cipollari, anche col nuovo corteggiatore, il destino di Gemma sarà infausto. Le considerazioni di Tina scaturiscono dall'atteggiamento della Galgani, che sembra mettere troppa pressione al partner e che in una delle ultime puntate ha quasi avuto una crisi nervosa quando è entrato in studio il suo cavaliere. L'opinionista non ha dubbi, la Galgani è troppo "predatrice" e poco "preda": "Gemma sbaglia tutto. Sbaglia il modo di porsi e corre troppo, non si fa desiderare. Prende sempre l’iniziativa, non si fa corteggiare".

"E poi sempre con quei pianti, tutte le volte… Non dà spazio, non dà il tempo necessario per far sì che una storia si sviluppi, perché lei vuole tutto e subito", sentenzia Tina Cipollari provando ad analizzare il comportamento di Gemma che - a suo dire - finisce per ottenere risultati opposti alle aspettative.

