Tina Cipollari rovescia un secchio d'acqua addosso a Gemma Galgani

Non accenna a spegnersi il duro scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e Donne: oggi la saga si è arricchita di una secchiata d'acqua lanciata addosso alla dama torinese da parte dell'opinionista.

Il conflitto tra Tina e Gemma va avanti da anni e nel tempo è cresciuto di intensità: da qualche scaramuccia verbale si è passati ad un vero e proprio scontro fisico. Lo scorso anno la Cipollari lanciò una torta in faccia alla Galgani, mentre qualche mese fa preferì bagnarla con una bottiglietta d'acqua. Oggi l'opinionista ha deciso di aumentare la dose ed è sbucata dal backstage con un secchio pieno d'acqua fredda.

Appena l'ha vista comparire, Maria De Filippi ha urlato "no, no!" e ha provato a bloccarla, tentando di frapporsi fisicamente tra le due. L'agile conduttrice non ha però fatto in tempo e Tina Cipollari è riuscita a rovesciare tutto il contenuto del secchio sulla testa della sfortunata corteggiatrice. La De Filippi ha provato a giustificarsi con Gemma: "Mi dispiace, è stupida", ha affermato la conduttrice mentre accompagnava la Galgani fuori dallo studio per asciugarsi. Nel frattempo la Cipollari si godeva le immagini da dietro le quinte e se la rideva di gusto.

Tina non è sembrata pentita del suo gesto e quando la De Filippi le ha fatto notare che Gemma era completamente bagnata, ha risposto soddisfatta: "Meno male, quello era l'intento!". Successivamente l'opinionista, con in mano in rotolo di carta assorbente, ha raggiunto la dama che si stava asciugando e ha continuato a prenderla in giro: "Non stai molto peggio del solito". Alla fine la Galgani è rientrata in studio e Maria, per scusarsi dell'accaduto, le ha regalato un mazzo di fiori. Sul viso della dama è così tornato il sorriso.

