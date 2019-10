Tina Cipollari spiega la sua dieta: "Cinque pasti, niente pasta"

Nella nuova stagione di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha deciso di lottare non solo contro la sua storica nemica Gemma Galgani ma anche contro i chili di troppo.

L'esuberante opinionista sta seguendo i suggerimenti alimentari di una naturopata e ogni settimana si mette in gioco pesandosi davanti alle telecamere del dating-show di Maria De Filippi. La pesatura avviene rigorosamente vestita e comprende quindi anche il peso delle scarpe e degli ingombranti vestiti di paillettes che indossa solitamente Tina Cipollari. Il primo dato registrato sfiorava gli 84 chilogrammi. Nell'appuntamento successivo la donna aveva perso 1kg e nell'ultima puntata andata in onda è riuscita a scendere appena sotto gli 80kg.

Adesso, dalle pagine del Magazine di Uomini e Donne, Tina Cipollari entra nel dettaglio del suo regime alimentare e spiega come si sente in questa nuova sfida. "Il mio umore è ottimo, non è cambiato per nulla, anzi", assicura l'opinionista. Lo stato di salute della donna sembra migliorato: "Mi sento molto meglio a livello fisico, respiro meglio, cammino più veloce, la notte dormo meglio e mi sento più leggera. Al di là dei chili persi sto vedendo dei risultati, mi sento più sgonfia". "Sto iniziando a vedermi meglio, a piacermi di più!", aggiunge soddisfatta.

Tina Cipollari spiega che deve attenersi ad un regime che suggerisce cinque pasti al giorno: "La mattina posso mangiare una fetta di pane bruscato o con della marmellata light o con del burro di mandorle, per lo spuntino della mattina posso scegliere tra lo yogurt magro, frutta secca o un frutto di stagione". Il pranzo prevede carne o pesce: "Ma prima devo mangiare della verdura".

Per la merenda la donna può scegliere tra "sei olive verdi, frutta secca o frutta di stagione", e per la cena di nuovo verdura con carne o pesce. "La mia dieta non prevede pasta, ma posso mangiare del farro", puntualizza l'opinionista. Per ora Tina sembra determinata a seguire questo rigoroso regime alimentare; la strada per perdere 20 chili però, è ancora molto lunga.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?