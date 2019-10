Tra Tiziano Ferro e Marco Mengoni spunta una chat "ammiccante"

La copertina del doppio cd in uscita di Marco Mengoni ha smosso qualcosa in Tiziano Ferro, che non ha esitato a contattare via chat di Whatsapp l’amico e collega per fargli i suoi complimenti.

Le esternazioni di Ferro, da poco convolato a nozze con il compagno Victor Allen, però non erano riferite al magistrale lavoro di Mengoni, bensì a quel fisico scolpito e con pettorali ben in vista che Marco ha utilizzato come copertina del suo "Atlantico On Tour". Nella foto scelta, l’artista, immerso in acqua, si toglie la maglietta bianca e mette in mostra addominali e muscoli che non hanno lasciato indifferente Tiziano Ferro che, prontamente, gli ha inviato un messaggio facendo apprezzamenti che hanno fatto sorridere il web.

La chat, infatti, è stata resa nota dal cantante di Latina nelle sue Instagram story. “ Ah, ma qui giochiamo sporco! ”, ha esordito Ferro senza nascondere di aver particolarmente apprezzato lo scatto scelto da Mengoni per il suo prossimo album. “ Sempre ”, ha replicato quest’ultimo, mentre Tiziano ha continuato a manifestare l’estremo entusiasmo per quel fisico così scolpito e in forma.