Tiziano Ferro si è sposato. Ecco chi è Victor Allen e come gli ha chiesto di sposarlo

Ha colto tutti di sorpresa il matrimonio di Tiziano Ferro, che si è sposato sabato 13 luglio a Sabaudia con una cerimonia blindatissima. C'erano pochissimi invitati a quello che in molti hanno già definito il matrimonio dell'estate, che i due hanno voluto celebrare anche in Italia per convalidare quello effettuato lo scorso 25 giugno a Los Angeles. L'unione civile si è svolta in una location da incanto sul mare, una villa elegante e raffinata come la cerimonia voluta dalla coppia. Solo 40 invitati, accuratamente scelti tra gli affetti più cari della coppia, tra i quali non mancavano i genitori del cantante di Latina.

Tiziano Ferro e Victor Allen sono fidanzati da 3 anni ma il cantante non aveva mai pubblicamente reso nota questa relazione. Solo una volta i due furono fotografati insieme dai paparazzi a Taormina, era il 2017 e quello fu un episodio isolato. Se ne parlava a mezza voce negli ambienti della musica senza che mai nessuno tradisse la privacy del cantante di Latina, da sempre molto riservato circa la sua vita sentimentale. Fino alla pubblicazione delle foto ufficiali della cerimonia in pochi sapevano dell'esistenza di Victor Allen, tanto meno che volto avesse o che lavoro faccia. Da ieri è scattata una sorta di caccia all'uomo per scoprire qualcosa in più sulla persona che ha rubato il cuore di Tiziano Ferro. Victor Allen ha 54 anni (Tiziano Ferro 39) ed è americano. Vive a Los Angeles dove i due si sono conosciuti e non è un personaggio noto alle cronache o al gossip. Ha lavorato a lungo nell'ambito dello spettacolo, nel dietro le quinte, essendo stato per ben 14 anni vicepresidente del settore marketing alla Warner Bros. Oggi è direttore operativo della società di consulenza Levine Partners.