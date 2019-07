Tom Cruise è di nuovo Maverick nel nuovo trailer di Top Gun

Tom Cruise è pronto a riprendere i panni di Pete "Maverick" Mitchell, il pilota già protagonista in Top Gun, film cult degli anni '80 che portava la firma di Tony Scott.



È infatti stato presentato al Comic-Con di San Diego il primissimo trailer del nuovo Top Gun - Maverick, film di Joseph Kosinski e prodotto da Jerry Bruckheimer. Nel film, oltre Tom Cruise, ci sono Jon Hamm, Miles Teller e Jennifer Connelly.



Top Gun - Maverick era in cantiere da anni, tanto che si parlava anche di un ritorno di Tony Scott alla regia, dopo il suo prematuro suicidio. Per la regia, allora, è stato scelto Joseph Kosinski, con cui Tom Cruise aveva già lavorato in Oblivion.

Nel film tornerà anche Val Kilmer, che nella pellicola originale interpretava l'amico/nemesi Iceman.



Il trailer della pellicola sembra giocare molto sul senso di nostalgia legato agli anni Ottanta, facendo sì che sebbene non si sentisse il bisogno di un sequel di Top Gun, il film in arrivo nel 2020 sia uno dei più attesi della prossima stagione cinematografica.



Ritroviamo Tom Cruise capitano, una versione più matura del Maverick coraggioso e scapestrato del primo Top Gun, alle prese con il personaggio interpretato da Miles Teller, che presterà il volto al figlio ormai cresciuto del compianto Goose.



