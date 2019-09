Tom Holland dice addio alla Marvel: "Ero di famiglia"

Tom Holland ha ufficialmente salutato il mondo del Marvel Cinematic Universe, durante la sua apparizione al Comic Con di Salt Lake City lo scorso sabato. Il motivo dell'addio dell'interprete dell'ultimo Spider-Man è riconducibile al mancato accordo economico tra Sony e Disney, che ha portato all'esclusione dell'Uomo Ragno dai prossimi film di casa Marvel.

A riportare la notizia è la testata spagnola SensaCine che racconta come Tom Holland abbia utilizzato il palco del Comic Con non solo per dire addio ai suoi compagni d'avventura, ma anche ad un'esperienza attoriale che di sicuro ha cambiato la sua carriera. Nel raccontare il suo primo giorno sul set con gli Avengers - per il film Capitan America: Civil War - Tom Holland ha raccontato: "Ricordo le prime prove, quando ho avuto l'occasione di conoscere tutto il cast. Restando lì sul set per qualche giorno consecutivo ho avuto modo di conoscere tutti quanti e, beh, lo sapete, io sono molto espansivo, perciò volevo presentarmi a tutti, di persona. E quando andammo via sapevo di far parte di una vera e propria famiglia, qualcosa che la Marvel ha saputo costruire molto bene".

Tuttavia il momento più commovente per Tom Holland è stato quando ha raccontato la fine della fase 3 - che appunto si conclude con Spider-Man Far From Home -, quando il trailer del film venne presentato alla convention californiana D23: "Dopo il trailer stavo letteralmente piangendo. Ma sono l'unico ad ammetterlo, perché vi garantisco che c'erano anche altri a piangere insieme a me".

Le parole di Tom Holland hanno dunque il sapore di un addio, di qualcosa di definitivo. Il suo ricordare come la Marvel fosse una famiglia sottolinea la separazione ormai certa tra i due mondi cinematografici, con Sony che potrebbe decidere di portare lo Spider-Man di Tom Holland nell'universo Venom con Tom Hardy.

