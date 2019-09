Ecco il primo lavoro da solista di Tommaso Paradiso

L'avventura dei Thegiornalisti è finita o, per lo meno, è finita quella di Tommaso Paradiso, che in questi giorni ha annunciato la sua uscita dal gruppo. Non sono mancate le polemiche, anche molto accese, tra l'ex frontman e gli altri due componenti. Il terreno di battaglia sul quale si sta disputando lo scontro è ovviamente Instagram, che per altro è a sua volta al centro di una discussione.

Sono passate appena 48 ore da quando Tommaso Paradiso ha annunciato l'uscita dai Thegiornalisti per iniziare la carriera da solista e già ha condiviso con i suoi fan il suo nuovo progetto. Il cantante ha condiviso sul suo profilo Instagram un video in cui si sente una canzone di sottofondo. Paradiso ha preferito le storie piuttosto che un post normale, una tipologia di condivisione che si cancella in automatico dopo 24 ore ma il video, ovviamente, è stato ormai ripreso da moltissimi profili, incuriositi dal nuovo progetto. Stando a quando scritto da Tommaso Paradiso in sovrimpressione nelle sue storie, la prima canzone come solista dovrebbe essere per la serie Baby, arrivata alla seconda stagione. La messa in onda del primo episodio è prevista per il prossimo 18 ottobre su Netflix e c'è già tantissima curiosità attorno al progetto. Era chiaro fin dall'annuncio di qualche giorno fa che la decisione di lasciare Thegiornalisti non fosse estemporanea ma ponderata già da molto tempo. La pubblicazione della nuova canzone, a così breve distanza dall'annuncio, non fa che confermare tutto questo e sono molti i fan che si sentono presi in giro dal gruppo e da Tommaso Paradiso, colpevole di non aver comunicato ai fan la sua decisione prima del concerto del Circo Massimo a Roma.