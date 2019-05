Trono over, Pamela minaccia Valentina: "Si prepari un avvocato"

I toni tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne iniziano a farsi accesi e, dopo l’ultima registrazione, Pamela Barretta ha annunciato che procederà per vie legali contro Valentina Autiero.

E’ stata la ex compagna di Stefano Torrese a comunicare alla collega di parterre di essere pronta ad affidare tutto ad un buon avvocato dopo quanto accaduto nelle ultime registrazioni del dating show di Maria De Filippi. Secondo quanto trapelato dalla rete, Pamela e Stefano sono tornati negli studi televisivi di Canale 5 e, in seguito a quanto denunciato da Roberta Di Padua in merito ad alcuni messaggi intercorsi tra lei e l’ex cavaliere, la Barretta ha deciso di mettere definitivamente un punto alla relazione con il fidanzato.