Truth Be Told: arriva la nuova serie tv thriller di Apple

In arrivo su Apple TV+ Truth Be Told, nuova serie tv thriller che vede protagonisti Octavia Spencer e Aaron Paul.

Alcuni giorni fa a Los Angeles c’è stata la première globale di Truth Be Told, il prossimo prodotto seriale targato Apple che debutterà sulla nuova piattaforma streaming dal prossimo 6 dicembre. Dopo The Morning Show, Dickinson, See e For All Mankind, avremo anche una serie tv thriller nel catalogo fornito da Apple. La serie ha come protagonisti principali l’attrice premio Oscar per The Help Octavia Spencer e Aaron Paul, il famoso Jesse Pinkman di Breaking Bad. La showrunner della serie è Nichelle Tramble Spellman (The Good Wife), che figura anche quale produttrice esecutiva insieme alla stessa Spencer e Reese Witherspoon.

Truth Be Told ci racconterà la storia di Poppy Parnell, una podcaster che si occupa di casi di omicidio. In passato la donna si era interessata all’omicidio di un uomo, Chuck Buhrman (interpretato da Nic Bishop), per il quale era stato condannato, anche grazie alle investigazioni della stessa Parnell, Warren Cave (interpretato da Aaron Paul). Dopo 18 anni, 10 mesi e 24 giorni di detenzione, l’emergere di nuove prove e di segreti di famiglia, con la partecipazione anche dello stesso Cave, il caso viene riaperto e la posizione del presunto colpevole viene rivista. La Parnell dovrà quindi tornare su quanto accaduto e sul lavoro fatto in passato, il quale forse l’ha portata ad una conclusione errata. Nel corso dei 10 episodi verranno trattati argomenti di particolare importanza, come il ruolo dei media, la privacy e le discriminazioni razziali.

La serie tv si basa sull’omonimo libro scritto da Kathleen Barber, e, pur non essendo un vero e proprio true crime, riprende questo genere che negli ultimi anni sta avendo grande successo, ispirandosi così al lavoro fatto dai podcaster impegnati nel raccontare crimini efferati. Nel cast figurano, oltre ad Octavia Spencer e Aaron Paul, anche Elizabeth Perkins (Sharp Objects), Brett Cullen (di recente visto nel ruolo di Thomas Wayne in Joker) e Lizzy Caplan (Masters of Sex). Quest’ultima, che avrà il doppio ruolo delle due gemelle figlie della vittima, ha rassicurato i fan che hanno già avuto modo di leggere il libro di Kathleen Barber: per quanto Truth Be Told sia basata sul suo romanzo, lo svolgimento della trama e la soluzione al caso saranno molto diversi.

Vedremo Truth Be Told su Apple Tv+ a partire dal prossimo 6 dicembre con le sue prime tre puntate, in seguito, ogni venerdì, sarà poi visibile un nuovo episodio. Ricordiamo inoltre che nel 2020 Aaron Paul sarà ancora protagonista di una serie tv: questa volta si tratta di Westworld, con l’attesa terza stagione della quale farà parte anche Vincent Cassel.