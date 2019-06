Tutti a Mykonos, i vip sbarcano in Grecia

Mykonos è una delle mete più gettonate dell’estate per i personaggi famosi italiani e internazionali. L’isola greca nel cuore dell'arcipelago delle Cicladi si contende, infatti, le attenzioni dei vip insieme alle altre due splendide isole del Mediterraneo, Ibiza (Formentera) e Santorini.

Mykonos, nelle ultime settimane, è stata oggetto di una vera e propria migrazione di star, complici i panorami mozzafiato dell’isola ellenica e gli esclusivi e lussuosi resort e locali dove far tardi la notte. Anna Tatangelo è volata in Grecia in compagnia di una comitiva di amici (e del figlio) senza Gigi D’Alessio. Oltre a mare, sole e relax (e qualche notte brava) la bella cantante ha colto l’occasione per sfruttare l’incantevole location per girare un videoclip musicale e fare alcuni scatti promozionali.

A Mykonos sono anche sbarcate Arianna Bertoncelli, Alessandra Gallocchio e Chiara Carcano le speaker di "Così fan tutte" su Radio 105. Gli "angeli" si stanno godendo le vacanze nell’esclusivo resort Cavo Tagoo, dove una settimana fa alloggiavano anche Oscar Branzani e Eleonora Rocchini (di Uomini e Donne) e la showgirl Aida Yespica. Andrea Damante è invece arrivato sull’isola da poche ore per uno dei suoi deejay set musicali, ma si concederà anche qualche giorno di relax prima di ripartire per nuovi impegni di lavoro.

Stanno invece trascorrendo una vacanza di passione a Mykonos il calciatore tedesco, portiere dell'Eintracht Francoforte Kevin Trapp e la fidanzata, la top model Izabel Goulartsi, che sono stati pizzicati dai fotografi intenti a baciarsi appassionatamente nella loro villa privata. Se Marco Carta è volato a Mykonos dopo l’accusa di furto di alcune settimane fa, sono da poco rientrati in Italia la coppia di comici composta da Elena Morali e Gianluca Fubelli "Scintilla", il calciatore juventino Daniele Rugani con la presentatrice sportiva Michela Persico e Philipp Plein, Aurora Ramazzotti e alcuni amici e il famoso designer di moda tedesco.