Uomini e Donne, Pamela e Stefano trovano un compromesso

La relazione nata all'interno del programma Uomini e Donne tra Pamela Barretta e Stefano Torrese, due partecipanti del trono over, ha subito nel corso del tempo numerose traversie. La storia d'amore che agli esordi brillava, appena la coppia ha lasciato gli studi televisivi ha cominciato a traballare. Pertanto, le grandi promesse e i sogni sono diventati evanescenti progressivamente, quando tra i due non c'è stato più feeling. La coppia appena formata e già catalizzava su di sè l'attenzione generale per il susseguirsi di diverbi. Difatti, dopo l'ennesimo scontro Pamela e Stefano si sono lasciati sotto lo sguardo scrutatore di milioni di telespettatatori. La motivazione alla base della rottura rimane sconosciuta. Dalla versione che è trapelata, secondo quanto dichiarato dallo stesso Torrese, si evince che il rapporto si è incrinato a causa di un'inconciliabilità di personalità. Ma le voci maligne riferiscono che ad allontanare Pamela Barretta e Stefano Torrese abbia contribuito l'intervento di Roberta Di Padua. Pare che la dama del Trono Over di U&D abbia inculcato un pensiero sospetto nella mente di Pamela, riguardo ad alcuni messaggi equivoci che hanno fatto vacillare l'equilibrio precario all'interno della coppia.

La guerra tra i due dall'ambito privato si è trasferita in una arena pubblica, ossia sui social network. Pamela e Stefano stanno attraversando la fase della sofferenza e della resilienza, in preda alla delusione si lanciano accuse tramite i social. Attualmente è in corso un evolversi positivo della contesa tra i due. Difatti, Stefano ha esternato le sue impressioni in merito alla storia tra lui e Pamela, trasmettendo una diretta su Instagram, in cui è emerso che i due si sono chiariti su alcuni aspetti personali e accantonando rancori hanno trovato un compromesso pacifico. Torrese ha prcisato che con Pamela il legame non si rinsalderà più, spiegando sui social la situazione reale del suo rapporto con lei e i propositi per l'avvenire.