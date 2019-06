Umberto Gaudino nudo su Instagram manda i fan in delirio

Umberto Gaudino è stato uno degli allievi più amati dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Oltre all'indubbia bravura nella sua specialità, il pubblico l'ha notato per l'avvenenza fisica, che difficilmente passa inosservata.

Umberto è entrato nella scuola di Amici in un secondo momento, vincendo una sfida che gli ha permesso di arrivare fino al serale, dove però non è riuscito a raggiungere la finalissima. È stato eliminato durante la semifinale del programma ma come nelle migliori favole, quando si chiude una porta si apre un portone. La bravura di Umberto Gaudino non è mai stata messa in discussione dai professori e il ragazzo è sempre stato sostenuto da Maria De Filippi, che prima di congedarlo dopo l'eliminazione gli ha offerto un posto come ballerino professionista nella scuola. Gaudino nella sua lunga carriera in questa disciplina ha già ricoperto questo ruolo nel programma Ballando con le Stelle nel 2007 e nel 2011. Ha spesso partecipato a competizioni internazionali negli Stati Uniti, in Europa e in Asia, classificandosi sempre in ottime posizioni.