Uomini e Donne, Andrea e Natalia sempre più innamorati: tatuaggio di coppia

Dopo la scelta ad Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono sempre più uniti ed innamorati: i due passano molto tempo insieme e non perdono occasione per dimostrarsi felici. Adesso, la coppia ha deciso di concedersi un nuovo tatuaggio di coppia, proprio a dimostrare che entrambi sono sicuri dei sentimenti che provano reciprocamente. Sono lontani i tempi degli scontri accesi che hanno animato il trono di Andrea: adesso ex tronista ed ex corteggiatrice stanno vivendo il loro amore.

Una corana da re e una corona da regina campeggiano rispettivamente sulla schiena, appena sotto il collo, di Andrea e Natalia. I due giovani hanno deciso di condividere con tutti i fan che tifano per loro il nuovo tatuaggio, che per loro ha un forte significato. L'ex tronista d'accordo con l'ex corteggiatrice ha voluto incidere in maniera indelebile sulla sua pelle un simbolo che testimonia la complicità che si è creata con la bella modella.

L'interesse di Andrea per Natalia è stato evidente da subito: la Paragoni corteggiava Ivan Gonzalez, adesso felice al fianco di Sonia Pattarino, e Zelletta pian piano è riuscito a farla capitolare. Dopo la scelta avvenuta poco meno di un mese fa, i due hanno instaurato un bellissimo rapporto. Al contrario di quanto avvenuto tra Angela e Alessio che si sono già detti addio, per Andrea e Natalia la conoscenza prosegue senza alcuna ombra.

Andrea si è lasciato andare a dichiarazioni importanti nei confronti della fidanzata: non solo ha confessato di non aver mai provato qualcosa di così forte per una ragazza, ma si è addirittura spinto oltre, ammettendo che vorrebbe anche mettere su famiglia con Natalia. D'altra parte, anche l'ex corteggiatrice non ha mia nascosto i suoi sentimenti per il modello. Intanto la coppia raccoglie sempre più consensi da parte dei fan che continua a sostenerli, non a caso tutte le fanpage hanno prontamente ricondiviso la Instagram Story del tatuaggio, apprezzandone la genuinità.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it? Resta sempre aggiornato