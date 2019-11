Uomini e Donne, Beatrice Valli nasconde una gravidanza?

Da alcune setttimane si vocifera sul web che Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sarebbe nuovamente in dolce attesa. La Valli, come sapranno bene i telespettatori del programma di Maria De Filippi, è legata sentimentalmente da tempo a Marco Fantini, ex tronista conosciuto nel medesimo programma televisivo. Insieme i due hanno stretto una relazione molto affiatata, costrunedo un progetto d'amore e familiare serio. La coppia, infatti, ha concepito una figlia insieme, Bianca, di soli due anni, ma nella famiglia compare un altro piccolo componente, Alessandro, nato da una precedente relazione della Valli.

Negli ultimi giorni ad alimentare tale gossip sulla coppia sono spuntate alcune foto piuttosto eloquenti pubblicate dal sito web News UeD, nelle quali la web influencer appare con una silhouette più morbida rispetto alla sua linea originaria. Negli scatti si nota palesemnte la rotondità che l'ex corteggiatrice ha esibito inizialmente ad un evento (dove indossava un abito rosa di seta) e poi mentre danza con il figlio in casa. In un'altra immagine l'influencer viene ripresa dal futuro marito di profilo e il suo ventre leggermente rigonfio sembra proprio quello di una donna che sta aspettando un bambino da qualche mese.

Ma anche molti fan hanno scorto che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne nelle ultime uscite pubbliche sfoggiava una leggera protuberanza sul basso ventre, elemento indicativo di una gravidanza in corso che la compagna di Marco Fantini starebbe occultando. Tuttavia, ufficialmente la lieta notizia di gossip è stata lanciata dal blog News UeD, all'interno del quale è stata diffusa l'indiscrezione sulla coppia. La Valli è, pertanto, incinta per la terza volta? Ma la verità al riguardo rimane ancora un mistero. La seguitissima influencer non ha smentito né confermato i pettegolezzi circolanti sul suo conto, nonostante sul suo profilo Instagram i suo follower le abbiano chiesto di essere informati su tale recente rivelazione.

Beattrice Valli e Marco Fantini convoleranno a nozze

Il presunto arrivo di un altro bambino in casa Valli-Fantini, non è l'unica bella novità che i la coppia introdurrà nella loro vita nei prossimi mesi. Qualche giorno fa, infatti, l'influencer ha usato i social network per dare qualche indizio sulla data del suo matrimonio. Forse settembre 2020?

La coppia, nata negli studi di Uomini e Donne un bel po' di anni fa, ha fatto sognare migliaia di fan quando, qualche settimana fa, ha condiviso i video della proposta di matrimonio che il modello ha fatto alla sua dolce metà. Mentre si trovavano a Parigi con i loro bambini, Fantini ha organizzato una romantica sorpresa per la sua futura moglie: con la Tour Eiffel illuminata che faceva da sfondo, l'ex tronista si è inginocchiato davanti alla Valli e le ha chiesto di sposarlo. La ragazza aspettava da tempo questo gesto e non è riuscita a trattenere l'emozione anche quando il figlio Alessandro le ha portato l'anello che ha suggellato quell'indimenticabile momento.

Ma adesso potrebbe arrivare una nuova gravidanza e i fan aspettano solo l'annuncio ufficiale...