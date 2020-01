Uomini e Donne, Beatrice Valli: "Dovrò partorire prima. Subirò un parto cesareo"

La rivelazione fatta da Beatrice Valli nelle ultime ore sui social sta tenendo col fiato sospeso i suoi ammiratori. L'ex volto di Uomini e Donne ha raccontato nelle sue Instagram Stories dell'insorgenza di alcune complicanze che stanno pregiudicando il decorso naturale e sereno della sua gravidanza. L'ex corteggiatrice del Trono Classico alla corte di Maria De Filippi, in attesa del suo terzo figlio, è preoccupata dall'esito dell'ultimo referto medico ricevuto e ha desiderato condividere le sue perplessità con i suoi molti estimatori social. Sì, perchè, una visita ginecologica più approfondita a cui si è sottoposta ha acclarato che il suo stato di gravidanza è a rischio e che dovrà necessariamente subire un parto cesareo. Tale problematica sta impensierendo non poco la bellissima influencer poiché ha concepito i suoi primi due figli attraverso dei parti naturali. Prospettiva che la turba considerato che avrebbe voluto accanto a sé durante il parto il suo compagno Marco Fantini.

Beatrice Valli e la gravidanza a rischio

Le rivelazioni che nei giorni scorsi Beatrice Valli ha fatto ai suoi follower hanno palesato che la sua gravidanza non procede nel migliore dei modi. Ma l'esperta di tendenze si era ripromessa che li avrebbe aggiornati dopo a una visita ginecologica più accurata alla quale si è sottoposta successivamente. Appena terminata la visita medica, l'influencer ha voluto rasserenare i suoi fan raccontando loro che lei e il bimbo che porta in grembo stanno bene, ma, purtroppo, si sono presentate delle complicanze che la stanno affliggendo. Si, perché le è stato riferito che il bimbo dovrà nascere in anticipo rispetto ai tempi naturali e che dovrà subire previamente l'intervento del parto cesareo. " Oggi vi parlo di questa visita. Tutto bene! L’unica cosa è che al 90 per cento dovrà essere fatto un taglio cesareo. C’era qualcosa che non andava, non stavo molto bene: accusavo una certa pressione sull’utero e il ginecologo ha trovato la placenta al di sotto del bambino, quindi ostruisce il passaggio. Se non si gira entro tre settimane, massimo un mese, dobbiamo programmare un cesareo", ha svelato la ragazza nelle sue Stories di Instagram.

La Valli è già madre di due bambini concepiti secondo modalità naturali. L'ex corteggiatrice è unita sentimentalmente a Marco Fantini, ex tronista di Uomini e Donne. I due si sono conosciuti proprio negli studi del popolare programma Mediaset. La loro storia d'amore è decollata repentinamente trasformandosi in un rapporto serio e solido. In breve tempo hanno generato il loro primo figlio, diventando genitori della piccola Bianca. Quello in arrivo è il secondo figlio per la coppia, anche se l'influencer ha procreato un altro bambino, Alessandro, nato da una precedente relazione con l'ex tentatore Nicolas Bovi. La coppia è al settimo cielo nell'attesa spasmodica della imminente nascita della loro creatura, frutto del loro amore. La Valli e Fantini non hanno ancora reso noto il sesso del futuro nascituro che allargherà la piccola banda di babies, aggregandosi a Bianca e Alessandro. Probabilmente Beatrice Valli è focalizzata sulla notizia spiacevole della programmazione del parto cesareo che precluderà al suo compagno di assistere e di tenerle la mano durante la venuta al mondo del loro figlio. Attraverso una serie di IG Stories ha spiegato nei dettagli i passaggi della sua triste vicenda.