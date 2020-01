Uomini e Donne, Giovanna Abate si sfoga: “Giulio mi ha dato un motivo per non stare male”

Uscita di scena da Uomini e Donne, Giovanna Abate si è sfogata con la redazione del programma dopo essere stata rifiutata da Giulio Raselli, che le ha preferito Giulia D’Urso.

Già durante il momento della scelta, andato in onda in diretta su Canale 5 nel pomeriggio di ieri, 20 gennaio, Giovanna non ha esitato ad esprimere tutta la sua rabbia per il trattamento riservatole e, dopo aver accusato Giulio di averla usata per i suoi scopi, ha abbandonato lo studio televisivo rifiutandosi di salutarlo. “ Non mi aspettavo che lui non avesse tatto con me – ha detto lei ai microfoni di Uomini e Donne - . Noi ci siamo incontrati e scontrati per il nostro modo un po' crudo, ma mi aspettavo da una persona che pensavo fosse intelligente, ma forse l’ho sopravvalutato, un trattamento diverso ”.

La Abate, quindi, continua a rimproverare a Raselli la mancata delicatezza mostrata per spiegarle di non essere lei la sua scelta, ma di essersi innamorato proprio della sua rivale. “ Non avrei voluto vedere la rabbia nei suoi occhi nel volermi sbolognare e andare di là, ma avrei voluto vedere una persona realmente dispiaciuta perché il percorso finiva e dispiaciuta per il mio interesse perché, se io l’ho provato, lui l’ha potuto vedere – ha continuato a spiegare la ex corteggiatrice – [...] Ci sono dei modi per dire tutto e per alleviare il dolore dell’altro ”.

Consapevole di essersi mostrata sempre molto dura, Giovanna ha preferito nascondere delle fragilità che, forse, Giulio non ha saputo cogliere. Certa di aver idealizzato una persona che, probabilmente, non è mai esistita, la Abate ha ribadito di essere rimasta molto scottata dal modo in cui l’ex tronista l’ha congedata. “ Aò, ma io non te meno perché stiamo davanti a tutti! – ha detto - . Veramente, la scarpa non te la lancio perché spero di prenderti in fronte! ”. Una scarpa, in realtà, Giovanna l’aveva già lanciata a Giulio durante una puntata di Uomini e Donne e, come spiegato, si è trattenuta in questa occasione proprio perché in diretta tv.