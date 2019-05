Uomini e Donne, Ida e Riccardo fanno infuriare il web: "Non se ne può più"

Gli spettatori del trono over di Uomini e Donne si sono appassionati alla storia d’amore di Ida Platano e Riccardo Guarnieri ma, dopo infiniti battibecchi, addii e riconciliazioni, il pubblico sembra essersi stancato.

Ida e Riccardo hanno tenuto tutti incollati al piccolo schermo quando, lo scorso anno, dopo mesi di riavvicinamenti e frequentazioni fatte di alti e bassi, hanno deciso di lasciare insieme Uomini e Donne. Poi, per loro è arrivata Temptation Island e, anche in questo caso, nonostante qualche atteggiamento ritenuto inammissibile da parte del cavaliere, la coppia è riuscita a sopravvivere arrivando al punto di dirsi pronta per una eventuale convivenza.

Poi, ancora una volta, la rottura: l’addio di Ida tra le lacrime al programma, il tentativo di Maria De Filippi di farla rimanere e la nonchalance con cui Riccardo ha continuato a frequentare altre signore prima di giungere ad una conclusione, voler rivedere la Platano per concedersi un’altra possibilità. Il ritorno della dama al trono over è stato accolto dal grande calore del pubblico, ma l’ennesimo teatrino fatto di battibecchi, liti furiose, allontanamento dagli studi televisivi con cameraman e microfonisti al seguito, ha davvero fatto infuriare il web. Proprio quelli che avevano dimostrato ammirazione nei confronti della coppia, hanno iniziato a lamentare questi atteggiamenti e la rete si è rivoltata contro Uomini e Donne e, in particolar modo, contro Ida e Riccardo.

“Ida e Riccardo sono un macigno”, “Sto morendo dal ridere, sta diventando una barzelletta”, “Ma che peso di puntata, quasi quasi preferisco studiare”, “Passate il numero di un buon terapista a Ida e Riccardo così andiamo a casa dai”, “Ancora questi due? Basta? Avete rotto le palle! Avete 40 anni non 20!”: sono questi alcuni dei commenti della rete sulla partecipazione di Ida e Riccardo a Uomini e Donne. Maria De Filippi, quindi, ascolterà la volontà dei telespettatori?

Ancora questi due ? Basta? Avete rotto le palleeee! Avete 40 anni non 20! Mamma mia siete peggio di due ragazzini #uominiedonne — (@gesch96) 21 maggio 2019

Che pesantezza Ida e Riccardo!!#uominiedonne — maria e otty (@MMasneri) 21 maggio 2019