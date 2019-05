Uomini e Donne, Klaudia non viene scelta da Zelletta e Tina piange per lei

Il 30 maggio è andata in onda la seconda scelta in diretta di Uomini e Donne: quella di Andrea Zelletta, che ha preferito Natalia Paragoni a Klaudia Poznańska.

Il momento che ha preceduto la caduta dei petali rossi dal soffitto degli studi Mediaset è stato connotato da grande commozione. Il tronista, che ha dovuto comunicare a Klaudia di non essere lei la sua scelta, non è riuscito a trattenere le lacrime e, benché molto coinvolto da Natalia, non ha potuto nascondere le grandi emozioni provate con la Poznańska durante tutto il suo percorso a Uomini e Donne. “ Porterò sempre con me il nostro percorso – le ha detto il modello - . Ma sentendo il mio cuore ho capito che non mi è scattata la scintilla nei tuoi confronti ”.