Uomini e donne, Veronica prima del no al tronista: "Perché non dovrei conoscerlo fuori?"

Continua a far discutere il "no" che l'ormai ex corteggiatrice di Uomini e donne, Veronica Burchielli ha riservato all'ex tronista Alessandro Zarino in occasione della puntata in cui si è registrata la scelta di quest'ultimo. Veronica, poco prima di rifiutarsi di uscire in coppia con Alessandro dallo studio del dating-show di Maria De Filippi, aveva a quanto pare comunicato -in un'intima intervista- che sarebbe uscita volentieri dal programma sui sentimenti insieme al giovane volto napoletano di Canale 5. O almeno questo è quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni emerse in rete.

Pubblicamente, la Burchielli aveva invece manifestato in puntata di non mandare giù il fatto che Zarino volesse prolungare ancora un po' la sua permanenza sul trono e invitare in trasmissione altre sue aspiranti pretendenti. Per questo, Veronica aveva poi abbandonato lo studio del trono classico in segno di protesta, contro il ragazzo che da tempo stava corteggiando. E Zarino, ex tentatore a Temptation island vip, era uscito dallo studio per correre dalla sua bella al fine di farla tornare sui suoi passi e, questa volta, per portarla al centro dello studio e sceglierla. Ma qualcosa è andato storto, come ormai tutti sanno. Veronica, dopo aver appreso da Zarino di essere la sua prescelta, aveva riservato al 28enne un 2 di picche, per poi accettare la proposta di Maria De Filippi, ovvero quella di diventare la nuova tronista.

Veronica e l'intervista prima del "sì" al trono di Uomini e donne

In un'inedita intervista, pubblicata nell'ultimo numero di Uomini e donne magazine, l'ex corteggiatrice Veronica sembra dirsi molto entusiasta in vista di quella che sarà di lì a poco la puntata della scelta (in cui lei dice "no" a Zarino). In particolare, nel contenuto della stessa, emerge che la Burchielli ammette di essersi sentita al settimo cielo dopo aver baciato Alessandro Zarino, che considera a lei molto affine. Tutte dichiarazioni, quest'ultime, rilasciate prima che Zarino comunicasse la sua scelta a Uomini e donne e che sembrano essere alquanto in contrasto con la decisione finale espressa dalla Burchielli, la quale ha detto "no" a Zarino e non ha esitato ad accettare la proposta ricevuta da Maria De Filippi, ovvero quella di prendere parte al trono classico in vesti di tronista.

Il magazine di Uomini e donne riporta, tra le pagine del suo nuovo numero disponibile in edicola, proprio le testuali parole spese da Veronica, prima che quest'ultima accettasse pubblicamente di salire sul trono. "A oggi mi sento di volergli dare questo tempo di cui ha bisogno, perché vorrei che fosse sicuro di quello che prova per me -dichiarava Veronica sulla possibilità che Zarino potesse prolungare la durata del suo trono-, consapevole però che non deve tirare troppo la corda". L'intervista resa nota nelle ultime ore sta già facendo discutere, anche perché poi nella stessa Veronica si chiede anzitempo per quale motivo non dovrebbe conoscere fuori dallo studio di Uomini e donne Alessandro, il che veniva dichiarato dalla 21enne ligure poco prima della scelta del napoletano. "Al pensiero di averlo tutto per me, sorrido. Considerando che continuerei a conoscere Alessandro nel programma- affermava l'allora corteggiatrice Veronica, prima di dire ufficialmente "no" a Zarino e "sì" al trono -, perché non dovrei desiderare di farlo anche fuori? Quindi sì, la risposta è sì: mi metterei lì al centro dello studio”.

Segui già la pagina di gossip de Il giornale?