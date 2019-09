Valentina Dallari rivela: "Sul web mi chiesero di non ridere più, mi ha segnato"

Ospite di Mattino Cinque per commentare, insieme ai presenti, l’evoluzione nell’utilizzo dei social e l'odio dilagante tra gli utenti della rete, Valentina Dallari ha confidato a Federica Panicucci qual è stato l’attacco del web che l’ha maggiormente ferita.

La ex tronista, che ha già parlato dei suoi disturbi alimentari e che ha voluto scrivere un libro per raccontare la sua storia, è tornata negli studi di Canale 5 per partecipare al dibattito sugli hater e sui commenti feroci di molti utenti del web nei confronti dei personaggi dello spettacolo. “ Più che le critiche iniziali, ciò che mi ha fatto più male sono state le critiche alla mia malattia – ha iniziato a spiegare Valentina – Poi, sono guarita e mi ha detto che sono ingrassata troppo ”. “ È vero, le critiche ci stanno – ha provato a razionalizzare lei, ammettendo che i giudizi negativi sono stati devastanti nel periodo della malattia - . All’epoca non mi piacevo, ma non mi rendevo conto di essere ammalata. Io mi sentivo già a disagio con me stessa, in più queste cose... ”.

Valentina Dallari, quindi, spiega di aver sofferto fortemente per i giudizi impietosi degli hater e, ad oggi, ricorda uno dei commenti che nel periodo dell’anoressia la ferirono maggiormente. “ Mi ricordo un commento che mi ha veramente segnato – ha iniziato a raccontare - . È stata una foto che ho messo e in cui ridevo, una delle rare volte, e mi hanno scritto: ‘Ti prego, non ridere mai più’. Quello per me è stato bruttissimo ”. “ Adesso è diverso, non mi importa perché ho fatto un percorso, ho una certa consapevolezza e ho capito che bisogna stare in pace con se stessi – ha concluso la Dallari - . Adesso mi va benissimo come sono fatta! ”.