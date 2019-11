Valentina Ferragni: "Nata prematura, pesavo solo 890 grammi. Non sapevano se sarei sopravvissuta"

Spesso i personaggi famosi nascondo, dietro la facciata del successo e della felicità, storie di dolore e sofferenza. Lo sa bene Valentina Ferragni, che sui social network ha pubblicato un ricordo della sua infanzia: " Sono nata prematura di tre mesi e alla mia nascita pesavo 890 grammi ". La più piccola della famiglia Ferragni, con il suo racconto, ha spiazzato i suoi fan con i quali ha deciso di condividere un momento cruciale della sua vita.

" A noi (prematuri, ndr) è stato richiesto di iniziare a lottare dal primo giorno per poter dimostrare a noi stessi e a tutti che siamo invincibili ”. Il racconto pubblicato sui social da Valentina Ferragni ha mostrato un lato più intimo e privato della bella influencer: " Sono nata a Bolzano il 29/12/1992 ma sarei dovuta nascere a fine marzo 1993 a Cremona. Sono nata prematura di tre mesi e alla mia nascita pesavo 890 grammi. Sono stata in incubatrice per tre mesi nel reparto di terapia intensiva neonatale a Bolzano, perché troppo piccola, troppo fragile e con i miei organi ancora non completamente formati" . La sorella minore di Chiara Ferragni ha poi raccontato il difficile periodo vissuto dalla sua famiglia, mesi di paure e insicurezze sulla sorte dell’intera vicenda: " Sono stati mesi durissimi per la mia famiglia. Dopo mesi di incertezze e paure sono tornata a casa a Cremona, sana e salva e oggi sono qui per raccontare questa storia, la mia storia ".