Valentino Rossi dedica un post alla compagna per i suoi 26 anni

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi fanno coppia fissa da ormai diversi anni. I due vivono serenamente la loro storia d'amore ben lontana dai riflettori e, soprattutto, dai social network. Specialmente Il Dottore è particolarmente geloso della sua vita privata e non ha mai condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram immagini in compagnia della fidanzata. Almeno fino a poche ore fa, quando ha deciso di gridare al mondo il loro amore in occasione del suo 26esimo compleanno.

Valentino Rossi ha pubblicato una serie di immagini che li ritrae in tre momenti differenti, felici e innamorati. “ Buon compleanno amore ”, ha scritto il campione di motociclismo a corredo dei tre scatti inediti della coppia, con tanto di piccolo cuore.

Nella prima, post-prodotta in un elegante bianco e nero, la coppia è ritratta durante un evento importante, forse un matrimonio. Valentino Rossi, infatti, indossa un elegantissimo smoking con papillon e fiore all'occhiello e anche la sua bella sembra vestire un bellissimo abito da sera. Le altre due foto sono forse più rappresentative dello spirito giovane e spensierato della coppia, immortalata nell'area paddock di qualche circuito motociclistico. In una i due sono in sella a uno scooter, mentre nell'altra sono a bordo di una moto da cross, con Il Dottore che indossa ancora la tuta da corsa.

Non è mancata, inoltre, la condivisione da parte di Francesca Sofia Novello del regalo del suo compagno, che l'ha stupita con un incantevole mazzo di rose bianche, corredato dalla scritta “ Ventisei ”, come gli anni compiuti dall'influencer.

La loro relazione va ormai a gonfie vele e sono tanti i fan che si chiedono quando e se la coppia convolerà a giuste nozze o amplierà la famiglia. Sia Francesca Sofia Novello che Valentino Rossi non hanno mai rifuggito quest'idea, anzi, ma, come ha spiegato la ragazza in più di un'occasione, finché il campione sarà impegnato nelle gare motociclistiche non è possibile programmare dei passi così importanti.