Valerio Scanu scambiato per Marco Carta: piovono insulti

Valerio Scanu e Marco Carta hanno tantissime cose in comune. Infatti, sono entrambi di origine sarde, hanno partecipato al talent di Amici di Maria De Filippi, hanno vinto un Festival di Sanremo e hanno partecipato a Tale Quale Show.

Tutto si può dire tranne che i due si somiglino fisicamente. Eppure, ciò non ha frenato un follower di dirgli di vergognarsi per il recente furto di magliette a La Rinascente. Sotto ad uno degli ultimi post Instagram di Valerio, l'utente in questione ha scritto: "Vergognati! Rubare alla Rinascente… dovrebbero buttare le chiavi! La giustizia non è uguale per tutti!" . Ma il cantante replica, con la stessa ferocia: "Ma che roba usi? Fattela tagliare meglio..." .

Valerio, insieme ad altri utenti, ha poi subito fatto notare che c'era stato un equivoco, un vero e proprio scambio di persona. Tuttavia, davanti all’insistenza dell’utente che continuava a ribadire quanto l’accaduto fosse vergognoso, ha poi deciso di pubblicare una serie di stories in cui ha voluto spiegare nel dettaglio l’accaduto.

Nel frattempo, invece, procedono le indagini sul caso Marco Carta, sul quale però Valerio non si è espresso.

