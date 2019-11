Vanessa Incontrada in lacrime da Mara Venier: “Ho perdonato mia madre”

Momenti di profonda emozione per Vanessa Incontrada nel corso dell’ultima puntata di Domenica In. Ospite in studio con Gigi D’Alessio per presentare 20 anni che siamo italiani, il varietà che vedrà la coppia protagonista dal 29 novembre in tre prime serate su Rai1, l’attrice e conduttrice italo-spagnola si commuove fino alle lacrime per una video-lettera che sua madre ha inviato alla padrona di casa Mara Venier.

Nata a Barcellona da papà italiano (Filippo Incontrada è romano di origini napoletane) e mamma spagnola, Vanessa ha spesso raccontato di aver vissuto un’infanzia difficile quando il padre ha lasciato lei, la sorella Alice e la madre Alicia Soler Noguera. Uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo italiano ha elaborato questo distacco scrivendo due libri, Insegnami a volare e Le bugie uccidono, realizzati proprio con Alicia, scrittrice e parte del collettivo letterario Turba Infame.

Nel video, la mamma di Vanessa ricorda la prima volta che sono arrivate a Milano: la Incontrada aveva 18 anni e iniziava a muovere i primi passi nel mondo della moda. “ Da lì è cominciata quest’avventura – racconta Alicia – e sei arrivata dove sei arrivata perché sei una persona intelligente, buona, splendida: sono molto orgogliosa di te, della nostra complicità e della fiducia che hai in me ”.

Vanessa Incontrada: “Ho perdonato gli errori di mia madre”

“ Sono molto orgogliosa di te – prosegue la mamma dell’attrice – e tante grazie anche per la tua collaborazione in questi libri che abbiamo fatto insieme: senza di te non so se avrei potuto scriverli ”. Parole difficili da commentare, che provocano le lacrime della showgirl.

“ Il rapporto madre-figlia non è semplice – spiega la Incontrada – e noi due abbiamo avuto momenti di difficoltà per quanto ci amiamo. Però a 41 anni, ho perdonato gli errori che ha potuto fare mia madre con me perché nessuno nasce genitore ”. Oggi Vanessa, mamma di Isal, nato dall’amore con Rossano Laurini, si sente vicina ad Alicia proprio perché ha perdonato quei momenti di rabbia e incomprensione. “ Vederla – dice in lacrime – mi crea questo ”.

Nel corso dell’intervista, anche Mara Venier è scoppiata a piangere pensando all’importanza delle donne nella sua famiglia. Nel suo caso è stato D’Alessio a provocarle questa forte reazione emotiva. Il cantautore napoletano, parlando della canzone scritta per la madre scomparsa (La prima stella, presentata a Sanremo 2017) ha fatto commuovere la “signora della domenica”, che ha ricordato la mamma Elsa, morta nel 2015.

Mara, visibilmente emozionata, è rimasta in silenzio pochi secondi. Poi è arrivata in suo aiuto la Incontrada: l’attrice le si è avvicinata e ha iniziato a parlare al suo posto, dando alla presentatrice il tempo di riprendersi. Con Vanessa accovacciata accanto alla sua poltrona, “zia Mara” ha deciso di sedersi a terra al suo fianco. A quel punto anche D’Alessio si è seduto in terra e l’intervista ai due è proseguita per un bel po’ sul pavimento dello studio.