Veronica Burchielli, sul web impazzano le foto del prima e dopo Uomini e Donne

L’elezione di Veronica Burchielli sul trono di Uomini e Donne ha completamente spaccato in due il pubblico: da una parte quelli a favore, e dall’altra i contro, che si sono adoperati per andare alla ricerca di alcune immagini che possano testimoniare il cambiamento estetico della giovane nel corso degli ultimi anni.

Secondo molti utenti della rete, infatti, la Burchielli avrebbe fatto ricorso alla chirurgia estetica per migliorare alcuni aspetti fisici che, oggi, la rendono davvero una bella ragazza. Così, qualcuno ha cercato di recuperare dai suoi profili social alcune immagini che possano attestare questi rumors e, secondo le ultime immagini iniziate a circolare in rete, sembrerebbe proprio che Veronica sia ricorsa all’aiuto del bisturi.

Nonostante la giovane età – Veronica ha solo 21 anni – molti sostengono che la nuova tronista di Uomini e Donne abbia aumentato il volume delle labbra grazie al filler, molto in voga tra donne più o meno giovani, e abbia reso più fine e delicato il naso che, confrontato con alcune foto del passato, pare essere stato leggermente levigato. Sulle dicerie riguardo la bellezza artefatta della Burchielli, però, non ci sono conferme e, se così fosse, l’utilizzo della chirurgia estetica non dovrebbe destare grande scalpore tra il pubblico, avvezzo ad assistere a cambiamenti fisici (spesso troppo evidenti) anche tra le giovanissime.

Che piaccia o meno, Veronica Burchielli sarà una delle protagoniste del pomeriggio di Canale 5. Maria De Filippi, dopo il no al tronista Alessandro Zarino, ha deciso di darle l’opportunità di riscattarsi e cercare l’amore sulla poltrona rossa più ambita della televisione italiana. La giovane ligure, quindi, ha colto la palla al balzo e si è accomodata sul trono iniziando, così, una nuova esperienza non condivisa da molti. Secondo alcuni utenti della rete, infatti, la scelta di far sedere la Burchielli sul trono è stata assai sospetta: qualcuno pensa che la giovane fosse già a conoscenza delle sue sorti televisive e la sua partecipazione al programma in qualità di corteggiatrice nascondesse, in realtà, un altro scopo. La redazione di Uomini e Donne, però, ha deciso di non replicare alle insinuazioni del web lasciando a Veronica la possibilità di viversi questa nuova fase della sua vita in totale serenità e libertà.