Veronica Pivetti confessa: “Sei anni di depressione, non bisogna vergognarsene”

Ospite di Domenica In, Veronica Pivetti ha raccontato di aver vissuto una depressione durata sei anni e inviato un messaggio a tutti coloro che ne soffrono affinchè si facciano aiutare perché “ non è uno stato d’animo, ma una vera e propria malattia ”.

Pronta per ritornare sul piccolo schermo con Amore Criminale su Rai 3, la Pivetti si è raccontata a cuore aperto negli studi televisivi di Mara Venier e, invitata proprio dalla conduttrice, ha rivelato di aver vissuto un periodo molto difficile. “ Ho avuto una depressione bella tosta per 6 anni, da cui è uscito un libro comico. Era un problema lasciato alle spalle, ma un bagaglio – ha ammesso Veronica - . La depressione colpisce tante persone, è molto ‘democratica'. Quasi sempre viene sottovalutata ma, datemi retta, se ne può uscire ”.

Ciò che ha voluto precisare la Pivetti, è che la depressione è una vera e propria malattia di cui non bisogna vergognarsi. Molti depressi, infatti, tendono a nascondersi e questo è, forse, l’atteggiamento meno giusto per affrontare e superare il problema. “ La cosa più sbagliata è vergognarsene, non bisogna nascondersi – ha aggiunto ancora l’ospite di Mara Venier - . Siamo tutti imperfetti e tutti possiamo attraversare un momento di grande difficoltà. Io in quel momento ero in una grande difficoltà ”. “ La depressione non è uno stato d'animo, è una malattia e va curata – ha continuato a precisare la Pivetti - . Bisogna prendere le medicine, andare dallo psichiatra se necessario. Io ho fatto tutte queste cose ”.