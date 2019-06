Veronica Satti è single: con Valentina è finita prima del matrimonio

Veronica Satti è tornata single. Dopo diversi anni è terminata la relazione con la sua compagna Valentina. Il pubblico televisivo ha conosciuto Valentina grazie al suo ingresso nella casa del GF 15 dell'anno scorso per una sorpresa alla figlia di Bobby Solo, all'epoca concorrente.

L'annuncio è stato dato direttamente da Veronica Satti sul suo profilo di Instagram tramite una storia. Sono bastate poche parole alla figlia del cantante per spiegare i motivi dietro l'assenza di Valentina dalle sue recenti condivisioni. “Alcune persone hanno notato che io e Valentina non facciamo più storie insieme etc. È già da più di un mese che ci siamo lasciate. Non ho molto altro da dire, soprattutto oggi.” Inizia così il messaggio scritto da Veronica per la sua ex, che poi continua: ”È stata la storia d'amore più importante della mia vita e le auguro il meglio.”

Veronica Satti è stata una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello 15, l'edizione che ha segnato il ritorno alla conduzione di Barbara d'Urso dopo 15 anni di assenza. La figlia di Bobby Solo è stata a lungo ospite dei salotti pomeridiani della conduttrice, che per tanti anni ha aiutato la ragazza a riprendere il rapporto con il padre. Il cantante si era allontanato da sua figlia quando lei era appena una ragazzina e da allora aveva rotto qualunque rapporto con Veronica. Ci sono state battaglie legali molto forti tra i due, che hanno alimentato acredini e tensioni che parevano insuperabili. Grazie all'intervento della d'Urso, che ha permesso a Veronica di lanciare i suoi messaggi tramite il mezzo televisivo, proprio durante la finale del Grande Fratello 15 Bobby Solo ha fatto sapere che avrebbe avuto piacere di rivedere sua figlia. Da quel momento i due non si sono più lasciati e nell'ultimo anno hanno condiviso molti momenti insieme, anche la gioia dell'annuncio del matrimonio di Veronica con la sua compagna Valentina.

In un momento così difficile, poter avere il supporto morale di suo padre è molto importante per Veronica, che può godersi l'amore della famiglia e del suo piccolo fratellino Ryan, l'ultimo figlio che Bobby Solo ha avuto con la sua nuova compagna.