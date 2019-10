Victoria Beckham sceglie il suo look preferito da Spice Girls

Sebbene Victoria Beckham abbia scelto di andare avanti con la sua vita e la sua carriera, allontanandosi definitamente dalle Spice Girls, di certo non ha dimenticato i suoi giorni come la Posh del gruppo.

Nonostante le polemiche con le Spice Girls e la mancata partecipazione di Victoria Beckham alla reunion del 2016, Posh ricorda ancora con affetto i suoi giorni da cantante nella nota girl band. In un suo intervento al talk show britannico This Morning, riportato poi dal Daily Mail, Victoria Beckham ha dichiarato quale fosse il suo look preferito nella sua lunga carriera come Spice Girls.

La scelta è ricaduta sull'outfit che aveva nel videoclip di Goodbye, spiegando la sua scelta con queste parole: "All'epoca ero incinta di Brooklyn. Avevo un taglio di capelli da fatina e indossavo un vestito di Jil Sander. Era super chic e poi avevo un makeup molto naturale e delicato. Diciamo che ero in quello stato della gravidanza quando sei un po' brillante".

Il video di Goodbye fece il suo debutto nel 1998 e si trattava di un singolo che era all'interno dell'album Forever, che uscì sul mercato nel 2000.

Brooklyn Beckham, che oggi ha vent'anni, è il primogenito di Victoria Beckham e di suo marito, il noto calciatore e sex symbol, David Beckham, che ultimamente abbiamo visto anche al cinema nel King Arthur di Guy Ritchie.

