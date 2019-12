Il video di Natale di Chiara Ferragni fa emozionare. Ma i fan insorgono: "Dov'è Fedez?"

I Ferragnez sono l'emblema della famiglia social perfetta. Chiara, Federico e Leone incarnano tutto quello che chiunque sogna di essere. Sono belli, sono molto ricchi e appaiono felici. Le loro foto raccolgono centinaia di migliaia di like, le loro storie vengono viste da milioni di persone e perfino la loro casa, a Natale, sembra essere la più bella. Il video che ha condiviso sui social Chiara Ferragni ha fatto sognare migliaia di persone ma un dettaglio non è passato inosservato.

Che la perfezione mostrata sui social non sia lo specchio della realtà lo sanno tutti e lo hanno dimostrato più volte anche Fedez e Chiara Ferragni. L'ultima è stata l'ammissione della comparsa di una demielinizzazione nella testa del cantante, che potrebbe essere uno dei sintomi della sclerosi multipla. Questo non vuol dire che Fedez ne soffre ma che ha delle possibilità che la malattia si proponga. Come è normale che sia e come accade in qualsiasi altra famiglia, anche per i Ferragnez questa notizia ha portato preoccupazione e angoscia. Il fatto che i due non l'abbiano mai fatta trasparire dai loro social non vuol dire che non ci sia o non ci sia stata, semplicemente su Instagram ognuno mostra solo quello che desidera.

Fedez e Chiara Ferragni nelle loro storie appaiono sempre molto uniti ma soprattutto complici. Tra i due non mancano momenti di estrema tenerezza e di ironia, molto spesso in compagnia del loro piccolo Leone. Ora che si avvicina il Natale, la coppia ha deciso di far vivere al bambino la magia di questo periodo nel migliore dei modi e così lo splendido attico di Milano della coppia è stato finemente addobbato con decorazioni a tema molto eleganti. Non è stata Chiara Ferragni a cimentarsi nelle operazioni di districamento delle lucine o in quelle di posizionamento delle palle di Natale, nemmeno Fedez ha contribuito a quella che in molte famiglie viene considerata una tradizione irrinunciabile. La coppia ha assoldato un esperto che ha lavorato per realizzare le splendide decorazioni in casa Ferragnez e questo ha scatenato alcune critiche. In molti hanno contestato a Chiara Ferragni e Fedez l'assenza dello spirito familiare tipico del Natale, che avrebbe senz'altro giovato al piccolo Leone nel suo primo Natale da protagonista.

Tuttavia, la critica più forte mossa in ambito natalizio non è tanto quella ma riguarda il video pubblicato da Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram. L'influencer ha voluto celebrare le festività natalizie con una piccola clip emozionale in cui si mostra in compagnia di Leone, affascinato dall'atmosfera natalizia. Il video centra il suo obiettivo e trasmette l'emozione del Natale ma i fan hanno notato un dettaglio: manca Fedez. Tradizionalmente, queste feste sono sinonimo di condivisione familiare, allora perché nella clip di Chiara Ferragni non c'è traccia di suo marito? “Quando parli di Leo parli sempre al singolare, come se il suo papà non esistesse... Poi vogliamo parlare del video di Natale senza Fede? Incommentabile”, ha scritto un ragazzo, evidentemente sorpreso di quella mancanza. In effetti, appare quanto meno curioso che in un video così bello non sia stato coinvolto anche Fedez, per quello che sarebbe potuto essere un bellissimo ricordo familiare.