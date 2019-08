Viola Davis sarà Michelle Obama nella serie tv First Ladies

Viola Davis, attrice premio Oscar nel 2017 per Barriere, sarà l’ex First Lady Michelle Obama in una serie tv che racconterà la vita delle mogli dei presidenti americani. La serie tv, prodotta dalla stessa Davis e dal marito Julius Tennon con la JuVee Productions, nella sua prima stagione sarà divisa in tre parti, una per ciascuna delle tre donne protagoniste: Eleanor Roosevelt, moglie di Franklin Delano, Betty Ford moglie di Gerald e Michelle Obama moglie Barack, 44esimo Presidente degli Stati Uniti.

First Ladies, questo il titolo della serie tv, presenterà quindi la Casa Bianca da un punto di vista diverso da quello a cui siamo abituati. Si svolgerà nella East Wing, la zona della residenza in cui si trovano gli Uffici della First Lady, un luogo lontano dai riflettori dove donne carismatiche, complesse e dinamiche prendono decisioni d'impatto globale. La First Lady infatti ha un ruolo importante nella vita politica presidenziale ed a livello sociale nel Paese, con iniziative che caratterizzano un mandato. Non solo quindi funzioni di rappresentanza.

Un nuovo capitolo della politica americana in tv, la quale desta sempre grande interesse nel pubblico: dai tempi di West Wing fino ad House of Cards, in cui nell’ultima stagione è proprio la First Lady interpretata da Robin Wright a diventare Presidente. E se c’è stata la cancellazione di Designated Survivor, in cui Kiefer Sutherland era il Presidente Kirkman, ricordiamo che avremo una stagione di American Crime Story dedicata al sexgate che ha coinvolto Bill Clinton durante il suo mandato.

Per il momento non è stata indicata una data d'uscita per First Ladies e nemmeno i nomi delle attrici per i ruoli di Eleanor Roosevelt e Betty Ford, come ancora non è stato rivelato chi sarà ad interpretare i rispettivi mariti. Per quanto riguarda invece Viola Davis, prima di vestire i panni di Michelle Obama, la rivedremo nella stagione conclusiva de Le regole del delitto perfetto per il ruolo di Annalise Keating che gli è valso un Emmy.