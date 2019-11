Dalla Ferragni alla Salerno, ​ecco chi si è fatto conquistare dalla pole dance

Sembra proprio che l'obiettivo attuale delle vip nostrane sia avere un corpo tonico e scolpito come il marmo. Nelle ultime settimane, infatti, molti personaggi famosi femminili si stanno cimentando nella pole pance, una disciplina sportiva che forgia la muscolatura grazie a particolari esercizi sul palo. Resistenza e potenza sono fondamentali per riuscire a compiere gli esercizi in sospensione sulla pertica. Lo sanno bene Justine Mattera e Maddalena Corvaglia che da ormai diversi anni praticano questo particolare sport.

La mania della pole dance era scoppiata nel 2015. A quell'epoca anche Belen Rodriguez e Francesca De Andrè si convinsero che fosse un esercizio ideale per tonificare e rassodare il corpo. Dopo di loro, altri volti della televisione e del cinema hanno iniziato a utilizzare la pertica per i loro allenamenti. Oggi, a distanza di molti anni, la pole dance è di nuovo un trend e ha conquistato nuove seguaci famose. Tra i vip che hanno deciso di iniziare a praticare questa disciplina c'è Sabrina Salerno che, negli ultimi tempi, posta spesso video e foto dei suoi allenamenti sui social network. La cantante italiana, molto richiesta per i suoi concerti in Europa, si è appassionata alla pole dance, ottenendo risultati tangibili in poco tempo. Dai video e dalle foto pubblicate su Instagram si capisce che la Salerno sta acquisendo sempre maggiore dimestichezza con le posizioni e gli esercizi in sospensione, che gli garantiscono una tonicità invidiabile.

Clizia Incorvaia, l'ex moglie del cantante delle Vibrazioni (con il quale si è lasciata con scandali e polemiche), pratica la pole dance da anni. Per sua stessa ammissione, però, la bella influencer siciliana ha rallentato gli allenamenti che ha voluto però riprendere in queste settimane. Ricominciare ad allenarsi nella pole dance non è affatto facile, visto che si tratta di un lavoro di potenza e resistenza ma la Incorvaia è determinata a tornare ad esercitarsi sul palo. È fresca di allenamento, invece, Chiara Ferragni che pochi giorni fa si è cimentata nella sua prima lezione di pole dance. Apprezzabile lo sforzo, come ha sottolineato il marito Fedez in alcuni video social divertenti, ma la tecnica è assolutamente da migliorare. Infine, anche le popstar internazionali amano la pole dance: da Jennifer Lopez ad Ariana Grande, fino a Pamela Anderson (che sembra avere un palo personale installato nella sua abitazione di Malibù) anche le star di fama mondiale non rinunciano ad avere un corpo scolpito grazie alla pole dance.