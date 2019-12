Virginia Giuffre: "La foto con il principe Andrea è vera. C'è la data di stampa"

I guai per il principe Andrea sembrano non avere una fine. Martedì 2 dicembre la sua accusatrice Virginia Giuffre ha rilasciato una nuova intervista per la BBC, durante la quale ha rivelato nuove indiscrezioni sul duca e su Jeffrey Epstein. La donna, che afferma di essere stata costretta dal magnate pedofilo ad avere rapporti intimi con il duca all’età di 17 anni, ha parlato della foto che la ritrae con il principe.

Come riporta il Mirror, nello scatto Andrea ha un braccio intorno alla vita di Virginia e dietro di loro appare anche Ghislaine Maxwell, la ricca ex fidanzata di Epstein. I fedelissimi del principe affermano si tratti di una foto ritoccata e che le dita di Andrea non sarebbero le sue. Ma Virginia nega categoricamente che si tratti di un fotomontaggio. “È una foto autentica. L’ho consegnata all’FBI. C’è la data dietro che mostra quando è stata stampata” , ha affermato alla BBC la donna, che ha aggiunto: “Le persone del suo entourage sono venute fuori con delle scuse ridicole. Che il suo braccio è stato allungato, che la foto è stata falsificata o che Andrea andò a New York per rompere l’amicizia con Jeffrey Epstein. È ridicolo”.

Virginia Giuffre ha affermato in diverse occasioni di aver avuto più volte rapporti sessuali con il figlio prediletto della regina Elisabetta. La prima volta sarebbe stato dopo una serata al Tramp Club, nella dimora londinese della Maxwell, dove secondo i suoi racconti, fu sfruttata e “ svenduta ” al duca dalla padrona di casa in combutta con Epstein. Tra le lacrime, la donna ha rivelato che la foto incriminata fu scattata nel 2001 nell’appartamento della Maxwell di Belgravia. “Lui sa ciò che successe, io so cosa successe ”, ha ribadito la Giuffre. E ancora: “C’è solo una persona che dice la verità, e so che sono io”.

Il principe Andrea, caduto in disgrazia dopo le accuse della donna, ha negato di averla mai conosciuta, affermando durante un’intervista rilasciata alla BBC, di non ricordare di aver posato per la chiacchierata foto. A seguito delle sue affermazioni poco convincenti, il duca di York si è ritirato a vita privata, abbandonato da tutti gli sponsor e gli enti da lui fondati.