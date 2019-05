Vuoi essere tu il marito di Costantino della Gherardesca?

Baudelaire diceva che: " Non si è morti fin quando si desidera sedurre ed essere sedotti ". Ecco, dimenticatelo. Almeno se aspirate a divenire il marito di Costantino della Gherardesca.

A sguardi languidi, gestualità delicata e tono di voce intrigante preferite una breve ma concisa missiva di presentazioni, una foto e una connessione internet. Da qualche giorno, infatti, sono partite le selezioni per diventare il marito di Costantino.

Il noto giornalista e opinionista italiano, Costantino della Gherardesca, discendente da una famiglia aristocratica toscana sta pubblicando sui propri profili Instagram e Facebook brevi video in cui suoi amici vip chiedono al popolo del web di candidarsi come prossimo fidanzato di "Costa" – come lo chiamano gli amici - inviando una mail all’indirizzo unmaritopercosta@gmail.com.

La ragione è lui stesso a raccontarla su Faebook, con ironia e un pizzico di sarcasmo: " Siccome, evidentemente, non sono stato umiliato abbastanza finora, i miei amici, il mio manager e Monica Cirinnà vogliono che io trovi un compagno prima che sia troppo tardi. Tutti gli incontri saranno filmati per un programma Instagram TV. Chi vuole candidarsi può mandare una mail ad unmaritopercosta@gmail.com ".