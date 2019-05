Wanda Nara festeggia l'anniversario (di passione) con Mauro Icardi

"Buon anniversario amore mio, 5 anni di matrimonio, grazie per questa bellissima sorpresa 27!", con queste parole Mauro Icardi ha ringraziato la moglie Wanda Nara della sorpresa che la prorompente argentina gli ha riservato in occasione della ricorrenza delle loro nozze. Un regalo inatteso e carico di passione che il calciatore dell'Inter ha condiviso con i fan sui social in un video.

E pensare che la serata non era cominciata nel migliore dei modi per la coppia. Mauro non ha brillato nell'ultima gara di campionato (sbagliando addirittura un rigore), mentre Wanda è stata oggetto di insulti e lancio di oggetti mentre si trovava nella sua auto all'uscita dallo stadio. La serata, però, ha preso una piega ben diversa per la coppia rientrata nella propria abitazione, che si trova a pochi passi dal Meazza.

Varcando la soglia di casa, Mauro Icardi ha, infatti, trovato una splendida sorpresa ad attenderlo. Decine di vasi con rose rosse, petali e candele in ogni angolo della casa e fotografie del giorno delle nozze con la bella Wanda. Una sorpresa organizzata da Wanda Nara (in collaborazione con One Million Red Roses) e di cui Maurito era completamente all'oscuro, come dimostra il video postato dall'argentino sul suo profilo Instagram.

Nelle immagini Icardi riprende il percorso fatto con i petali di rose rosse che lo conducono nella sala principale dove, ad attenderlo, ci sono decine di vasi con ben cinquemila rose rosse e la scritta "Te Amo" realizzata con altrettanti fiori rossi. Il tutto per celebrare il quinto anniversaro di nozze con Wanda Nara. Una serata romantica proseguita per tutta la notte, visto il commento dell'opinionista di Tiki Taka sotto il post del marito: "In coma! Dopo i festeggiamenti.." e c'è da scommetterci.

