Wanda Nara lascia Tiki Taka?

Grandi cambiamenti professionali in vista per Wanda Nara che, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe deciso di lasciare la trasmissione sportiva Tiki Taka.

L’annuncio è stato dato dal settimanale Chi, ma non è ancora stato confermato dalla moglie di Mauro Icardi che, stando a quanto svelato in anteprima dal magazine diretto da Alfonso Signorini, avrebbe deciso di mettere da parte il ruolo di opinionista per dedicare più tempo alla famiglia e ai figli e, in particolar modo, alle piccole Isabella e Francesca. “ Dal prossimo anno (Wanda Nara, ndr) penserà a fare la mamma e (forse) l’agente del marito perché anche questa posizione è in bilico ”, racconta il rotocalco di cronaca rosa, lasciando intendere che la moglie dell’attaccante dell’Inter potrebbe anche decidere di spogliare le vesti di agente del marito.

Com’è noto, infatti, Wanda Nara si occupa dei rapporti tra Mauro Icardi e le società sportive, ma la sua partecipazione alla trasmissione di approfondimento calcistico di Italia 1 ha dato vita a numerose polemiche sfociate nella rottura tra l’attaccante argentino e l’Inter. Le dichiarazioni della Nara sono state spesso oggetto di critiche da parte della stessa società calcistica, dei tifosi e di alcuni addetti ai lavori, che non sono riusciti a rimanere in silenzio davanti agli attacchi e alle illazioni di Wanda.

Dal prossimo anno, però, pare che la moglie di Maurito abbia deciso di fare un passo indietro e lasciare più spazio al calciatore, ritirandosi a vita privata e adempiendo al ruolo di madre nel migliore dei modi. Una decisione che, se fosse confermata, testimonierebbe quanto Wanda tenga alla professione di calciatore del marito e, allo stesso tempo, dimostrerebbe che potrebbe aver compreso gli errori fatti nella gestione dei rapporti tra Mauro Icardi e l'Inter.