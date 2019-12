Wanda Nara "scopre" Pupo: "Quella non era tua moglie? Che figura di m..."

Lo scorso sabato 21 dicembre è stata trasmessa la nuova puntata di Verissimo, talk-show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Il nuovo appuntamento tv ha visto presentarsi tra gli ospiti in studio Wanda Nara e Pupo, che presto faranno da opinionisti alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. I due nuovi volti dello spin-off del Grande Fratello dedicato ai vip hanno rilasciato dalla Toffanin un'intervista di coppia, dove non sono mancati siparietti divertenti e risate fragorose.

"C'è stata subito chimica tra noi- ha esordito Enzo Ghinazzi in arte Pupo, incalzato dalle domande della conduttrice-, Wanda è molto bella, molto giovane...". Tra i due intervistati- ingaggiati per fiancheggiare il conduttore del Gf Vip 4, Alfonso Signorini- sembra già essersi instaurato un ottimo feeling. O almeno questo è quanto emergerebbe dalle parole di elogio, che Pupo ha speso per la collega nonché moglie di Mauro Icardi: "Wanda Nara ha saputo raggiungere importanti traguardi, alla sua giovane età. Lei rappresenta qualcosa che la gente non ha ancora capito... perché lei è migliore di quello che alcuni pensano. Io preferisco lei a Icardi e sono sicuro che il ruolo di opinionista le darà modo di tirare fuori la sua anima". "E io -prosegue - darò il mio contributo, affinché l'Italia conosca questa donna".

"Io adesso vivo tra Parigi e Roma... mi devo dividere -la parola passa, quindi, alla Nara-, adesso voglio pensare anche un pò a me, voglio che la gente mi conosca. Io faccio anche spettacolo, quella del Gf Vip è una bellissima proposta". “Lui è un uomo grande, ma anche molto moderno” , poi dichiara Wanda, alludendo al cantante che la spalleggerà al Grande Fratello Vip 4, che verrà trasmesso a partire da gennaio 2020 su Canale 5.

Pupo e Wanda Nara divertono a Verissimo

Raccontandosi ai telespettatori di Verissimo, in vista dell'imminente inizio del Gf Vip, Pupo fa sapere: "Io non amo la promiscuità, al massimo dormo da solo, con mia moglie o con la mia compagna". " 'Con la mia compagna o con mia moglie', con naturalezza e nonchalance", sottolinea, la Toffanin dinanzi alla Nara, palesatasi del tutto ignara della vita privata di Pupo. "Come, come?!? -si domanda, infatti, Wanda, per poi rivolgersi al collega-, non sei sposato?". E il diretto interessato ribatte: "Mia moglie non l'hai conosciuta, siamo andati a cena con la mia compagna (Pupo allude alla moglie Anna e la compagna Patricia Abati, ndr)". E, tra le risate fragorose del pubblico e i presenti in studio, Wanda Nara sbotta: "Allora ho fatto una figura di m****! Ma vi mettete d'accordo per uscire, come fate?". E Ghinazzi spiega: "Abitiamo in case diverse, non facciamo sesso a tre... non ti preoccupare". "E a Natale come fai?", domanda ancora Wanda. "A Natale, siamo tutti più buoni...", c onclude il cantante.

