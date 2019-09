Wanda Nara, shopping pazzo a Parigi con la wag Alba Silva

La nuova vita parigina sembra piacere a Wanda Nara che, dopo il trasferimento del compagno Mauro Icardi al Psg, si sta velocemente ambientando nella capitale francese. Nonostante la stancante spola tra Milano e Parigi, l'esuberante argentina sta prendendo confidenza con l'ambiente e sta stringendo nuove amicizie con mogli e fidanzate di alcuni giocatori del Psg.



È soprattutto con la spagnola Alba Silva, compagna del secondo portiere Sergio Rico (anche lui fresco acquisto della squadra parigina), che Wanda Nara sembra aver trovato maggiore confidenza. Una nuova amicizia con la quale condividere interessi e shopping. Le due bionde si sono, infatti, concesse una seduta di shopping sfrenato tra le boutique di lusso di Parigi. Prima da Balenciaga poi da Chanel, la Nara e Alba Silva non si sono risparmiate negli acquisti, provando capi di abbigliamento, accessori e facendo scorta di make up. Tutto documentato nelle storie di Instagram dell'argentina.

A dar fondo alla carta di credito è stata soprattutto Alba Silva che, consigliata da Wanda Nara, ha letteralmente riempito il bancone della boutique di indumenti e accessori. Uno shopping sfrenato che ha scatenato l'ironia di Wanda, che nelle storie scherza: " Speriamo che tuo marito non guardi le mie storie se no vede che ti sei comprata tutto il negozio ". Wanda Nara, che si divide tra la Parigi e Milano dove sono rimasti i figli e dove conduce la trasmissione sportiva Tiki Taka (tra polemiche e presunte discussioni con Pierluigi Pardo), non si è però concessa troppo shopping, a differenza dell'amica, preferendo intrattenersi con alcuni fan per saluti e selfie.