Wanda Nara si commuove al Gf Vip: "Sono madre e lavoro, nessun uomo deve mantenermi"

La terza puntata del Grande Fratello Vip ha regalato non poche emozioni. Le toccanti parole pronunciate nel corso della settimana da Antonella Elia sulla mancata maternità - poi ribadite in puntata - hanno scatenato la reazione empatica di Wanda Nara. " Ero arida e impaurita, la mia priorità era il lavoro che mi dava sicurezza. Ero troppo coinvolta nella lotta per la sopravvivenza a tutti i costi e sopravvivere in due sarebbe stato ancora più difficile. Ora vorrei un figlio ma è tardi ", ha confessato in puntata la Elia, scatenando la reazione commossa dell'argentina.

A dare la possibilità a Wanda Nara di esprimere tutta la sua solidarietà ad Antonella Elia è stato Alfonso Signorini che, accortosi delle lacrime dell'opinionista, si è prima avvicinato per darle conforto e poi le ha chiesto di dire la sua. La moglie del calciatore Mauro Icardi, che poco prima si era resa protagonista di un simpatico siparietto con Pupo, ha così spiegato quanto il suo ruolo di madre e donne l'abbia portato a fare scelte difficili nella sua vita: " Ho seguito la storia di Antonella e non è facile. Io sono mamma di cinque figli e sono anche divorziata e ho dovuto ritornare a lavorare nel mondo artistico in Argentina dopo il divorzio, portandomi dietro i miei bambini che non li potevo lasciare alla tata. Era una responsabilità mia mantenerli ".