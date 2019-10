Il web attacca Clizia Incorvaia dopo Live!: "Sei ciò che le donne ripudiano"

La partecipazione di Clizia Incorvaia a Live! Non è la d’Urso ha scatenato una serie di reazioni contrastanti sul web, dove alcune utenti della rete si sono scagliate ferocemente contro la ex moglie di Francesco Sarcina.

Dopo mesi di silenzio, la modella ha deciso di raccontare la sua verità ai microfoni di Barbara d’Urso rivelando alcuni retroscena inediti – e choc – sulla sua relazione con il cantante de Le Vibrazioni. La loro storia, infatti, sarebbe stata caratterizzata da tradimenti ripetuti e continui di lui che, stando a quanto rivelato dalla donna, avrebbe intrattenuto rapporti con altre sconosciute anche durante il matrimonio. Due anni difficili, quindi, che hanno portato Clizia e Francesco a separarsi salvo poi tornare insieme e provare a ricostruire, senza alcun successo, la loro unione. È stato proprio nel periodo di lontananza, quando entrambi erano single, che la Incorvaia si sarebbe avvicinata a Riccardo Scamarcio, miglior amico del marito e loro testimone di nozze.

Ospite di Barbara d’Urso, quindi, Clizia ha ammesso che tra lei e l’attore c’è stato solo un bacio in un momento in cui tra lei e il marito erano state avviate le carte per la separazione. Non più legata al compagno, quindi, Clizia si è sentita libera di agire come riteneva più opportuno ma, queste dichiarazioni, hanno scatenato nei suoi confronti una serie di giudizi violenti da parte di molte utenti della rete. “Sei la vergogna delle donne serie”, “Vergogna! Con il suo migliore amico e ti giustifichi che eri separata in quel periodo, ma non capisci che lui avrebbe accettato tutti, anche il portiere di casa, ma non si accetta il migliore amico. Impara a vivere”, si legge tra i commenti all’ultimo post della Incorvaia. “Sarai pure una brava madre ma come donna sei impronunciabile”, hanno continuato a scrivere sui social.

In tanti, tuttavia, si sono sollevati in difesa di Clizia invitandola ad ignorare l’odio degli hater e a proseguire la sua vita a testa alta, forte della verità raccontata senza timore.