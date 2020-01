Il web si scaglia contro Harry e Meghan: "Volete i soldi ma non le responsabilità"

La decisione del principe Harry e della moglie Meghan Markle di fare un passo indietro all’interno della Royal Family e di abbandonare lo status di membri “senior”, non ha lasciato di stucco solo Buckingham Palace. Dopo l’annuncio choc, su Twitter i Sussex sono primi in tendenza da ieri sera, segno che la loro decisione ha colto di sorpresa anche i fan della coppia. Ma come hanno reagito i “commoners” inglesi e più in generale, il popolo del web?

Naturalmente c’è chi ha apprezzato la loro scelta di mettere al primo posto la loro piccola famiglia, e lasciare indietro i doveri istituzionali imposti dalla famiglia reale. Ma sono stati tanti i commenti delusi dei fan dei duchi, che ora li accusano di aver abbandonato la famiglia per “ farsi gli affari loro” . E non mancano quelli che imputano a Meghan il ruolo di arrampicatrice, che prima sposa il principe e poi lo manipola per fargli lasciare i suoi doveri da reale.

“# HarryandMeghan saranno liberi dagli oneri reali, ma continueranno a mantenere il titolo, i soldi, i possedimenti e per di più potranno fare la vita Hollywoodiana che Meghan non è riuscita a guadagnarsi da sé, ma che sognava da una vita...” , scrive piccato un utente su Twitter, a cui fanno eco tanto altri che la pensano allo stesso modo. “ Potete dire quello che volete ma a me questa sembra la storia vista e rivista di una ragazza che allontana il compagno dalla famiglia per i propri interessi e comodi. E non riuscirete a farmi cambiare idea ”. “Il principe Harry è il prototipo del ragazzo del ventunesimo secolo. Meghan è vuota, piena di sè, che vuole i soldi e il cachè, ma non le responsabilità. Senza rispetto per la Famiglia. Senza alcuna classe”. E ancora: “ Al popolo britannico non piacciono i membri della famiglia reale che abbandonano le loro posizioni. Soprattutto se sono stati manipolati”.

Sono commenti molto duri quelli si leggono sui social all’indomani dell’annuncio di Harry e Meghan, accusati di aver usufruito dei soldi dei contribuenti per poi abbandonare i loro doveri istituzionali. Da quanto è emerso, la regina Elisabetta stessa non sarebbe stata informata della decisione del nipote e della moglie, sebbene i due abbiano informato su Instagram che da tempo stavano meditando entrambi di ritirarsi a vita privata. Una decisione la loro, ponderata nel corso dei mesi, presa anche per permettere al piccolo Archie di vivere lontano dagli obblighi reali e dai riflettori. Come hanno affermato nel comunicato Instagram, i Sussex non abbandoneranno del tutto la Royal Family e continueranno il loro impegno benefico, iniziando nuovi percorsi lavorativi.