"Weinstein entrò nella mia cabina e poi si masturbò di fronte a me"

Si moltiplicano le denunce contro Harvey Weinstein, il toycoon di grido della Hollywood americana. Dopo le polemiche esplose per le dichiarazioni di alcune attrici, che hanno detto di essere state molestate dal produttore, l'Academy, l'organismo che assegna gli Oscar, ha deciso di espellerlo.

Dopo Asia Argento e Rose McGowan, adesso anche Angie Everhart, ex fidanzata di Silvester Stallone, ha deciso di rendere pubblica la sua esperienza con Weinstein: "Mi trovavo su uno yacht e stavo dormendo quando Harvey irruppe nella mia cabina e si masturbò di fronte a me, ha detto l'attrice.

Le polemiche non finiscono. Dopo l'Accademy, anche Amazon ha deciso di ritirare la serie della casa di produzione della famiglia Weinstein. Non solo. I finanziamenti elargiti dal tycoon ai grandi politici del partito democratico Usa continuano a far discutere. Lo ched Anthony Bourdain, compagno di Asia Argento, ha attaccato Illary Clinton, sostenendo non potesse non sapere quello che faceva il produttore.

E in tanti sostengono che quello emerso in questi giorni fosse in realtà il segreto di pulcinella. Quanti sapevano e non hanno detto nulla? Perché le attrici molestate non hanno parlato? La casa produttrice Wrinstein, per evitare ulteriori contraccolpi, ha cacciato Harvey. Ma non è detto che, soprattutto nel breve periodo, questo possa impedirgli di perdere qualche pezzo. Anche Oliver Stone, infatti, si è sfilato dalla serie Guantanamo.