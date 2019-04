Quella volta in cui William e Kate infransero le regole reali

William e Kate sono l’emblema dell’aplomb inglese e del protocollo reale. Eppure una volta, come ci ricorda “Elle”, durante i preparativi per il loro matrimonio nel 2011, anche loro infransero le regole, trovando un’alleata inaspettata, la regina Elisabetta. Si trattava delle nozze del secolo; il futuro re d’Inghilterra sposava una ragazza che non aveva neanche una goccia di sangue blu, fatto mai accaduto nella storia della Royal Family (la vicenda di Wallis Simpson è un po’ diversa), la corte era in fermento per i preparativi e alla cerimonia dovevano essere presenti tutte le royal families che contano, oltre a politici e rappresentanti del Commonwealth. Solo dopo si poteva pensare a invitare parenti e amici.

Stilare la lista, quindi, fu tutt’altro che semplice. Marie Claire Uk cita un passaggio da una biografia reale di Marcia Moody, “Kate: a Biography”, pubblicata nel 2013, in cui l’autrice svela come si riuscì a superare il problema gravoso della selezione degli invitati: “A William fu presentata una lista di centinaia di persone che avrebbe dovuto invitare e, in cuor suo, si sentì morire. L’occasione sarebbe stata formale al 100% con zero spazio per i suoi invitati personali o per concedere inviti speciali”. William non riuscì ad accettare queste imposizioni: “Andò a parlare con la regina Elisabetta e lei gli disse di strappare la lista, invitare i suoi amici e ricominciare a stilarla da questi” . La sovrana non si mostrò affatto rigida, al contrario. Il resto lo conosciamo: un matrimonio evento seguito in diretta da milioni di persone e una meravigliosa festa per parenti, amici, capi di Stato e sovrani di tutto il mondo.