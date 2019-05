Woody Allen, l’ultimo sgarro di Amazon: restituiti i diritti del nuovo film

Woody Allen deve trovare un nuovo distributore americano per Un giorno di pioggia a New York, il suo ultimo film. Come reso noto da Variety, Amazon Studios, che aveva stipulato un accordo multiprogetto da 80 milioni di dollari con il regista newyorkese, ha restituito i diritti della commedia romantica, che ora si ritrova senza una società di distribuzione alle spalle.

Dopo il lancio del trailer ufficiale e del suo coming soon, Amazon ha deciso di non attirarsi le critiche del movimento #MeToo in seguito alle polemiche che hanno travolto Allen, accusato di molestie dalla figlia adottiva Dylan Farrow. Nonostante il regista abbia sempre negato queste imputazioni e non ci sia stata alcuna autorizzazione a procedere nei suoi confronti per violenza domestica, il colosso dello streaming si è tirato indietro e ha lasciato il film senza distribuzione.

Amazon Studios scarica Woody Allen

Sentito da Variety, un noto distributore americano, che ha scelto di restare anonimo, ha sentenziato: “ Questa decisione significa morte certa, pubblicamente parlando ”. A peggiorare la situazione sarebbe anche la trama del film di Allen, che racconta la relazione che una turista 16enne (Elle Fanning) intraprende con un avvocato di 44 anni (Liev Schreiber).

Una storia troppo “tossica” ed esplicita, tanto che persino alcune star del cast, come Timothée Chalamet e Rebecca Hall, hanno preso le distanze dal regista e deciso di devolvere i loro cachet a Time’s Up (il fondo per la difesa legale delle vittime di reati sessuali), al centro LGBT di New York e al RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network), ovvero la più grande organizzazione contro le violenze sessuali negli Stati Uniti.

È rimasto soltanto il mercato europeo ad accogliere Woody Allen: Un giorno di pioggia a New York uscirà in Italia il 3 ottobre con Lucky Red, in Francia e in Germania con Contracorriente Films e Filmwelt/NFP. Il destino della commedia in patria è ben più complicato: qualcuno in America avrà il coraggio di associarsi a questo film?